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Direktor izraelske obaveštajne službe Mosad Roman Gofman zalagao se za zajedničke američko-izraelske udare na Iran tokom prošlonedeljnih sastanaka sa zvaničnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa, izjavile su danas za Rojters dve osobe upoznate sa razgovorima.

Gofman se u Vašingtonu sastao sa visokim američkim zvaničnicima, među kojima je bio i direktor CIA Džon Retklif i tom prilikom ih informisao o izraelskim obaveštajnim podacima o Iranu, uključujući informacije o iranskom nuklearnom programu.

Takođe je otputovao u Majami, gde se sastao sa Trampovim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, preneli su izraelski mediji.

Poseta je usledila nakon što je Tramp 9. novembra izjavio da će odložiti napade na Iran, posle sastanka sa katarskim premijerom šeikom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, čija zemlja posreduje u indirektnim pregovorima Vašingtona i Teherana.

Prema navodima izvora upoznatih sa diplomatskim naporima, lideri zemalja Persijskog zaliva zatražili su od Trampa da ne napada Iran, strahujući da bi Teheran u znak odmazde mogao da ostvari pretnje napadima na arapske države u regionu.

Istovremeno, bivši izraelski ministar za strateška pitanja Ron Dermer, blizak saradnik izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, takođe, je tokom boravka u SAD zagovarao zajedničku vojnu akciju protiv Irana u razgovorima sa predstavnicima američke administracije.

1/5 Vidi galeriju U Teheranu zapaljene zastave SAD i Izraela na godišnjicu zauzimanja ambasade SAD u Iranu 1979. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Prema rečima izvora, Netanjahu smatra da se prostor za pokretanje napada na Iran sužava, između ostalog zbog mogućnosti da SAD pre kraja godine počnu da smanjuju značajno vojno prisustvo u regionu.

Posete Gofmana i Dermera deo su napora izraelskog premijera da ubedi Trampa da odobri novu vojnu operaciju protiv Irana.

Zvaničnik Bele kuće izjavio je da Tramp smatra da je američka kampanja ekonomskog pritiska na Iran toliko razorna da nema potrebe za velikim vojnim operacijama.

Ipak, kako je naveo, predsednik SAD zadržava sve opcije kako bi sprečio Iran da dođe do nuklearnog oružja.

Krhko primirje između dve strane formalno je na snazi od aprila, ali je u međuvremenu više puta dolazilo do razmene vatre.

Ove nedelje SAD su bombardovale jedno iransko ostrvo, dok je Iran izveo napade na Kuvajt i Bahrein.

Tramp je poslednjih nedelja naizmenično pretio novim napadima na Iran i najavljivao mogućnost okončanja sukoba, a američki zvaničnici navode da još nije doneo konačnu odluku o daljim koracima.

Prema navodima izvora, izraelska vojska procenjuje da Iran trenutno ne predstavlja neposrednu pretnju Izraelu i da zbog toga nema potrebe za hitnom vojnom akcijom.

Dva evropska zvaničnika ocenila su da, uprkos ekonomskim teškoćama Irana, nema naznaka da je tamošnja vlast pred kolapsom, dovodeći u pitanje i moguće rezultate nove američko-izraelske ofanzive.

Netanjahu se, u međuvremenu, suočava sa političkim pritiskom nakon neodlučnog ishoda izbora prošlog meseca, a njegovi politički protivnici optužuju ga da želi da proširi sukob kako bi ojačao svoju oslabljenu političku poziciju, što on negira.