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Sudija je odredio kućni pritvor bivšem predsedničkom kandidatu u Rumuniji - Kalinu Đorđeskuu, optuženom da je zajedno sa biznismenom Jonelom Rusenom prevario jednog preduzetnika za 1,1 milion evra.

Ista odluka doneta je i u slučaju Rusena, a sudska odluka nije pravosnažna i može da bude predmet žalbe Direkcije za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT) u roku od 48 sati, prenosi Ađerpres.

Obojica se od 29. septembra nalaze u centralnom pritvorskom centru u Bukureštu. Kućni pritvor određen je u trajanju od 30 dana, a Đorđeskuu je zabranjeno da napušta mesto prebivališta u opštini Mogosoaja, oko 15 kilometara od Bukurešta, bez odobrenja suda.

1/11 Vidi galeriju Kalin Đorđesku Foto: EPA Robert Ghement, Kalin Đorđesku

Takođe mu je zabranjena komunikacija sa podnosiocem prijave Razvanom Leuom, članovima njegove porodice, Rusenom i ostalim osumnjičenima i svedocima u postupku.

Đorđesku će tokom kućnog pritvora morati da nosi elektronsku nanogicu i da sudu dostavi podatke o izvorima prihoda. Zabranjeno mu je i prisustvovanje sportskim i kulturnim događajima i drugim javnim okupljanjima, kao i posedovanje oružja.

Prema navodima iz istrage, slučaj je pokrenut nakon prijave biznismena Razvana Leua iz Buzaua, na istoku Rumunije, koji je tvrdio da je prevaren prilikom pokušaja realizacije poslovnog poduhvata vezanog za trgovinu plemenitim metalima.

1/7 Vidi galeriju Kalin Đorđesku Foto: Kalin Đorđesku

Leu je, kako se navodi, pozvan da učestvuje u poslu za koji je bila potrebna kreditna linija od šest miliona evra. Đorđesku mu je navodno preporučio da stupi u kontakt sa Rusenom, koji ga je potom upoznao sa italijanskim državljaninom Masimilijanom Arenom, predstavljenim kao zastupnikom jedne švajcarske banke.

Od biznismena je zatraženo da uplati depozit od milion evra kako bi kredit bio odobren, pri čemu je 100.000 evra, prema navodima istrage, bilo namenjeno finansiranju Đorđeskuove predsedničke kampanje.

Leu je potom navodno uplaćeno još 100.000 evra, uz obećanje da će iznos kredita biti povećan na 15 miliona evra. Međutim, kredit nikada nije realizovan, a biznismen nije uspeo da povrati ukupno 1,1 milion evra.