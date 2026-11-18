DEMOKRATE GA NOMINOVALE ZA KLJUČNU FUNKCIJU U AMERICI: Postaće prvi crnac u istoriji na čelu jedne od najvažnijih insitucija u SAD (FOTO)
Predstavnici Demokratske stranke u Predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) nominovale su Hakima Džefrisa da ih predvodi u sledećem sazivu Kongresa.
Ako bude izabran, Džefris će postati prvi crnac na čelu Predstavničkog doma u istoriji SAD, preneo je AP.
Novi poslanički klub demokrata u Predstavničkom domu nominovao je Džefrisa nakon tajnog glasanja.
Mnogi novizabrani kongresmeni odbili su da kažu da li će podržati Džefrisa nakon međuizbora 3. novembra, pri čemu su poručili da žele lidera koji će podržati program za donošenje populističkih politika za koje su se kandidati zalagali u kampanji.
Uprkos izvesnom protivljenju, očekuje se da Džefris bude izabran kada se novi Kongres sastane početkom januara.
Za izbor predsednika Predstavničkog doma potrebno je 218 glasova na plenarnoj sednici.
Republikanci u Predstavničkom domu nominovali su prošle nedelje Džima Džordana predsednika Odbora za pravosuđe, da predvodi njihov poslanički klub u januaru.
(Kurir.rs/Tanjug)