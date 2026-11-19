Sanae Takaiči razgovarala je sa Vladimirom Putinom oko 30 minuta u Šenženu, na samitu APEC-a
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TENZIČNO! PUTIN RAZGOVARAO SA JAPANSKOM PREMIJERKOM POLA SATA! Takaiči zahteva HITNO oslobađanje jednog čoveka
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Japanska premijerka Sanae Takaiči razgovarala je oko 30 minuta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u kineskom gradu Šenženu gde se održava samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), prenela je agencija Kjodo, pozivajući se na izjavu japanskog zvaničnika.
Neimenovani zvaničnik je rekao da je Takaiči tokom razgovora prenela Putinu stavove Japanau vezi sa slučajem japanskog novinara Jukija Imaija, koji je od oktobra pritvoren u Rusiji zbog sumnje na špijunažu.
Izvor je naglasio da Japan zahteva njegovo hitno oslobađanje.
Odnosi Tokija i Moskve dodatno su pogoršani nakon što je Japan uveo sankcije Rusiji zbog vojne operacije u Ukrajini.
(Kurir.rs/Tanjug)
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