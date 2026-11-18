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Ruski list „Vzgljad“ objavio je novu rang-listu država čije vlade smatra najneprijateljskijim prema Rusiji. Na prvom mestu nalazi se Francuska.

Srbija se ne nalazi na ovoj listi, jer nije među državama koje je Moskva zvanično proglasila neprijateljskim.

Prema najnovijem istraživanju, koje obuhvata oktobar 2026. godine, Francuska je proglašena najneprijateljskijom državom prema Rusiji, sa 80 od mogućih 100 bodova. Drugo mesto dele Velika Britanija, Nemačka, Litvanija i Estonija, koje imaju po 70 bodova.

Na trećem mestu nalaze se Poljska i Finska sa po 65 bodova, dok četvrtu poziciju dele Belgija i Letonija sa 60 bodova.

Peto mesto zauzimaju Holandija, Sjedinjene Američke Države i Švedska, sa po 55 bodova. Slede Austrija, Bugarska i Češka sa 50 bodova, dok Danska i Italija imaju po 45 bodova.

Foto: Shutterstock

Hrvatska se nalazi na osmom mestu sa 40 bodova, zajedno sa Australijom, Grčkom, Irskom, Španijom, Kanadom, Luksemburgom, Maltom, Portugalom, Rumunijom, Slovenijom i Japanom.

Kipar je na devetom mestu sa 35 bodova, dok desetu poziciju dele Mađarska i Norveška, koje imaju po 30 bodova.

Kako prenosi hrvatski Večernji list, Hrvatska je u odnosu na prvu rang-listu, objavljenu u oktobru 2025. godine, pala za jedno mesto, sa sedmog na osmo, ali je zadržala isti broj bodova.

Pre godinu dana najneprijateljskijom državom prema Rusiji bila je proglašena Velika Britanija, sa 75 bodova, dok su Nemačka i Francuska delile drugo mesto sa po 70 bodova.

Ruski list „Vzgljad“ ovaj rejting objavljuje od prošle godine, a njime prati poteze gotovo 50 država prema Moskvi.

Prilikom dodeljivanja bodova uzimaju se u obzir sankcije protiv Rusije, isporuke naoružanja i druge vrste pomoći Ukrajini, diplomatske odluke i ostali potezi koje autori istraživanja ocenjuju kao neprijateljske prema ruskim interesima.