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Spasilačke ekipe evakuisale su tokom protekla dva dana još 11 civila iz opasnih i granatiranih delova Kramatorskau Donjeckoj oblasti, među kojima je troje dece i dve osobe sa otežanom pokretljivošću, saopštila je Donjecka oblasna vojna administracija.

Kako se navodi u saopštenju, pripadnici ukrajinske Državne službe za vanredne situacije nastavljaju da pomažu stanovnicima u napuštanju područja koja su izložena stalnoj opasnosti od napada.

Evakuaciona grupa "Feniks" obišla je za dva dana 25 adresa i iz opasnih područja prevezla 11 osoba, navedeno je u saopštenju.

Donjecka oblasna administracija apelovala je na stanovnike da ne čekaju da se opasnost dodatno približi i da blagovremeno preduzmu mere radi zaštite sebe i svojih porodica.

Kako je ranije preneo Ukrinform, ruske snage su 16. novembra tokom noći napale dronovima vatrogasno-spasilačku jedinicu u Kramatorsku.