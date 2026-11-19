ŽESTOK UDAR RUSKIH SNAGA! Ponovo bombardovan ključni ukrajinski energetski objekat u Poltavskoj oblasti
Ruske snage ponovo su napale objekat ukrajinske energetske kompanije Naftogas u Poltavskoj oblasti, saopšteno je iz te kompanije. Kako se navodi, stručnjaci procenjuju posledice napada, dok im rad otežava opasnost od novih udara.
Vršilac dužnosti predsednika upravnog odbora Naftogasa Sergej Fedorenko izjavio je da su tokom ove nedelje pod kontinuiranim napadima ruske vojske postrojenja kompanije u Poltavskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, u najnovijem napadu nije bilo povređenih među zaposlenima.
Kako je ranije saopšteno, ruski FPV dron pogodio je u utorak službeno vozilo kompanije Donjeckoblgas u Kramatorsku, pri čemu su dva radnika gasnog sektora povređena i prebačena u bolnicu.
(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ilustracija)