Slušaj vest

Borut Pahor, bivši predsednik Slovenije, podelio je na Instagramu zanimljivo iskustvo sa putovanja automobilom u Sarajevo, gde se uputio kako bi učestvovao na međunarodnoj konferenciji.

Pahor je otkrio da ga je navigacija tokom putovanja u jednom trenutku toliko zbunila da je odlučio da zaustavi automobil i proveri kod policajaca da li se nalazi na pravom putu.

"Na međunarodnu konferenciju u Sarajevu krenuo sam automobilom. U jednom trenutku pomislio sam da je Google poludeo, pa sam ljubazne policajce pitao da li sam na pravom putu. Ispostavilo se da Google ipak nije poludeo", napisao je Pahor danas na Instagramu.