"POMISLIO SAM DA JE 'GOOGLE' POLUDEO" Bivši predsednik Slovenije krenuo u Sarajevo, ali ga zbunila navigacija: "Pitao sam ljubazne policajce..."
Borut Pahor, bivši predsednik Slovenije, podelio je na Instagramu zanimljivo iskustvo sa putovanja automobilom u Sarajevo, gde se uputio kako bi učestvovao na međunarodnoj konferenciji.
Pahor je otkrio da ga je navigacija tokom putovanja u jednom trenutku toliko zbunila da je odlučio da zaustavi automobil i proveri kod policajaca da li se nalazi na pravom putu.
"Na međunarodnu konferenciju u Sarajevu krenuo sam automobilom. U jednom trenutku pomislio sam da je Google poludeo, pa sam ljubazne policajce pitao da li sam na pravom putu. Ispostavilo se da Google ipak nije poludeo", napisao je Pahor danas na Instagramu.
Bivši slovenački predsednik nije precizirao zbog čega mu je ruta koju je predložila navigacija delovala neobično.
Kurir.rs/Nezavisne