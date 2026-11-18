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Desetine raseljenih Palestinaca napustili su u sredu svoje šatore i skloništa u centralnom deluPojasa Gaze, nakon što jeizraelska vojska pokrenula kopneni upad na području iz kojeg se povukla u okviru sporazuma o prekidu vatre iz 2025. godine.

Kopneno napredovanje izraelskih snaga, tokom kojeg su tenkovi prolazili glavnim putem Saladin, koji povezuje severni i južni deo Pojasa Gaze, dogodilo se u trenutku kada je telo koje nadgleda primirje, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, optužilo i Izrael i borce Hamasada ne ispunjavaju svoje obaveze u vezi sa okončanjem neprijateljstava.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Prema rečima stanovnika, napredovanje izraelskih tenkova bilo je prvo takve vrste preko takozvane Žute linije, koja označava granicu između područja pod izraelskom kontrolom i teritorije pod kontrolom Hamasa, od postizanja sporazuma o prekidu vatre u oktobru prošle godine.

Portparol izraelske vojske izjavio je da izraelske snage sprovode operaciju čiji je cilj "infrastruktura Hamasa" zapadno od Žute linije, u centralnom delu Pojasa Gaze. Izraelska vojska nije iznela opširnije informacije o operaciji.

Hamas je saopštio da vojni upad izraelskih snaga i prinudno raseljavanje Palestinaca predstavljaju kršenje primirja i opasnu eskalaciju sukoba. Izraelska vojska nije odmah odgovorila na ove optužbe.

"Nismo više mogli da ostanemo"



U strahu od nove izraelske vojne ofanzive, desetine Palestinaca, od kojih je većina više puta raseljavana od početka rata 2023. godine, natovarile su svoje stvari na bicikle, invalidska kolica, motocikle i automobile i napustile to područje.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Salam Akl izjavila je da je izraelska vojska naredila stanovnicima tog područja da ga napuste, "ali smo želeli da ostanemo jer smo iscrpljeni od tolikog broja prinudnih raseljavanja".

- Umorni smo, tako mi Boga, umorni smo. Ali dok smo sedeli tamo, počela je pucnjava - rekla je ona, dodajući da je jedan dečak pogođen metkom u nogu.

- Kada je ranjen, više nismo mogli da ostanemo.

Stanovnici su prijavili da su čuli ispaljivanje tenkovskih granata u tom području. U izraelskom vazdušnom napadu u blizini mesta na kojem je izvedena vojna operacija poginula je jedna osoba, saopštili su palestinski medicinski radnici.

U odvojenim incidentima u sredu, prema navodima medicinskih radnika, još dve osobe poginule su od izraelske vatre - jedna u Deir el Balahu, a druga u gradu Gazi.

Izraelska vojska saopštila je da nema saznanja o bilo kakvom incidentu u Deir el Balahu. Kada je reč o gradu Gazi, navela je da je izvela napad na jednog pripadnika naoružane grupe.

Izrael, koji tvrdi da Hamas u poslednje vreme obnavlja svoje snage i ponovo nabavlja oružje, intenzivirao je napade na tu islamističku organizaciju.

Hamas optužuje Izrael da pokušava da sabotira sporazum o prekidu vatre postignut u oktobru 2025. godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

Taj sporazum nije zaustavio izraelske napade u Pojasu Gaze niti je doveo do razoružanja Hamasa. Izraelske snage zadržale su kontrolu nad znatno većim delom teritorije Pojasa Gaze, koji je obuhvatao više od polovine enklave, a kasnije je proširen na približno dve trećine njene površine. Hamas kontroliše uski pojas teritorije duž obale Gaze.

Zdravstvene vlasti u Gazi saopštile su da je od stupanja primirja na snagu ubijeno najmanje 1.600 Palestinaca, dok izraelska vojska navodi da je u istom periodu poginulo pet izraelskih vojnika.