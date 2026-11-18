IZRAELCI ULETELI ŽESTOKO, TENKOVI NADIRU! Palestinci beže iz šatora i skloništa, pokrenuta neočekivana operacija, upravo je pregažena ŽUTA LINIJA! (VIDEO)
- Vojska tvrdi da gađa infrastrukturu Hamasa zapadno od Žute linije
- Hamas to naziva kršenjem primirja i opasnom eskalacijom
Desetine raseljenih Palestinaca napustili su u sredu svoje šatore i skloništa u centralnom deluPojasa Gaze, nakon što jeizraelska vojska pokrenula kopneni upad na području iz kojeg se povukla u okviru sporazuma o prekidu vatre iz 2025. godine.
Kopneno napredovanje izraelskih snaga, tokom kojeg su tenkovi prolazili glavnim putem Saladin, koji povezuje severni i južni deo Pojasa Gaze, dogodilo se u trenutku kada je telo koje nadgleda primirje, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, optužilo i Izrael i borce Hamasada ne ispunjavaju svoje obaveze u vezi sa okončanjem neprijateljstava.
Prema rečima stanovnika, napredovanje izraelskih tenkova bilo je prvo takve vrste preko takozvane Žute linije, koja označava granicu između područja pod izraelskom kontrolom i teritorije pod kontrolom Hamasa, od postizanja sporazuma o prekidu vatre u oktobru prošle godine.
Portparol izraelske vojske izjavio je da izraelske snage sprovode operaciju čiji je cilj "infrastruktura Hamasa" zapadno od Žute linije, u centralnom delu Pojasa Gaze. Izraelska vojska nije iznela opširnije informacije o operaciji.
Hamas je saopštio da vojni upad izraelskih snaga i prinudno raseljavanje Palestinaca predstavljaju kršenje primirja i opasnu eskalaciju sukoba. Izraelska vojska nije odmah odgovorila na ove optužbe.
"Nismo više mogli da ostanemo"
U strahu od nove izraelske vojne ofanzive, desetine Palestinaca, od kojih je većina više puta raseljavana od početka rata 2023. godine, natovarile su svoje stvari na bicikle, invalidska kolica, motocikle i automobile i napustile to područje.
Salam Akl izjavila je da je izraelska vojska naredila stanovnicima tog područja da ga napuste, "ali smo želeli da ostanemo jer smo iscrpljeni od tolikog broja prinudnih raseljavanja".
- Umorni smo, tako mi Boga, umorni smo. Ali dok smo sedeli tamo, počela je pucnjava - rekla je ona, dodajući da je jedan dečak pogođen metkom u nogu.
- Kada je ranjen, više nismo mogli da ostanemo.
Stanovnici su prijavili da su čuli ispaljivanje tenkovskih granata u tom području. U izraelskom vazdušnom napadu u blizini mesta na kojem je izvedena vojna operacija poginula je jedna osoba, saopštili su palestinski medicinski radnici.
U odvojenim incidentima u sredu, prema navodima medicinskih radnika, još dve osobe poginule su od izraelske vatre - jedna u Deir el Balahu, a druga u gradu Gazi.
Izraelska vojska saopštila je da nema saznanja o bilo kakvom incidentu u Deir el Balahu. Kada je reč o gradu Gazi, navela je da je izvela napad na jednog pripadnika naoružane grupe.
Izrael, koji tvrdi da Hamas u poslednje vreme obnavlja svoje snage i ponovo nabavlja oružje, intenzivirao je napade na tu islamističku organizaciju.
Hamas optužuje Izrael da pokušava da sabotira sporazum o prekidu vatre postignut u oktobru 2025. godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
Taj sporazum nije zaustavio izraelske napade u Pojasu Gaze niti je doveo do razoružanja Hamasa. Izraelske snage zadržale su kontrolu nad znatno većim delom teritorije Pojasa Gaze, koji je obuhvatao više od polovine enklave, a kasnije je proširen na približno dve trećine njene površine. Hamas kontroliše uski pojas teritorije duž obale Gaze.
Zdravstvene vlasti u Gazi saopštile su da je od stupanja primirja na snagu ubijeno najmanje 1.600 Palestinaca, dok izraelska vojska navodi da je u istom periodu poginulo pet izraelskih vojnika.
Prema podacima palestinskih vlasti, više od 74.000 ljudi ubijeno je u Pojasu Gaze tokom izraelske vojne kampanje, koju je Izrael pokrenuo nakon što su borci predvođeni Hamasom 7. oktobra 2023. godine u napadu na jug Izraela ubili oko 1.200 ljudi.