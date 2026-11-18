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Pratnja ruskog predsednika Vladimira Putinadopremila je danas u Kinu kofer za komandovanje ruskim strateškim nuklearnim snagama, poznat kao "Čegjet", dok Putin boravi u Šenženu na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), objavili su ruski mediji, prenosi agencija APA.

Prema navodima medija, jedan od članova Putinove pratnje potvrdio je novinarima da je reč o opremi za komandovanje ruskim strateškim nuklearnim snagama.

Kofer "Čegjet", nazvan po planini na Kavkazu, deo je ruskog sistema nuklearnog komandovanja i kontrole. Omogućava predsedniku da tokom putovanja putem zaštićenih komunikacionih kanala ostane povezan sa vojnim komandnim strukturama i da u kriznim situacijama prenosi ovlašćenja za upotrebu nuklearnog oružja.

Naređenja za njegovo eventualno korišćenje izvršavaju nadležne vojne jedinice.

Američka Pomorska postdiplomska škola opisuje "Čegjet" kao prenosivu opremu koja služi za pripremu i izdavanje odobrenja za upotrebu nuklearnog oružja.

Ruska vojna televizija Zvezda prikazala je 2019. godine stariji model otvorenog kofera sa numerisanim tasterima, belim dugmetom "Lansiranje" i crvenim dugmetom "Otkazivanje". Međutim, taj snimak ne pokazuje kakva je konfiguracija uređaja koji je navodno dopremljen u Kinu.

Foto: Printskrin You Tube

Kofer je privukao pažnju i tokom Putinove posete Pekingu u oktobru 2023. godine, kada su ga dvojica ruskih mornaričkih oficira nosila prateći predsednika na sastancima sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Putin, američki predsednik Donald Tramp i Si Đinping borave u Šenženu na samitu APEC, a njihov trilateralni sastanak najavljen je za četvrtak. Među očekivanim temama razgovora je i kontrola nuklearnog naoružanja.

Agencija APA nije izvestila o bilo kakvoj promeni stepena borbene gotovosti ruskih nuklearnih snaga.