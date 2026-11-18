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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je za sutra sastanak "Koalicije voljnih" u Berlinu na kojem se očekuje učešće visokih predstavnika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i niza evropskih lidera.

Zelenski je u video-obraćanju kazao da Kijev i njegovi saveznici preduzimaju sve neophodne korake kako bi ova međunarodna platforma bila maksimalno delotvorna u praksi, preneo je Ukrinform.

Prema njegovim rečima, tokom predstojećih razgovora u nemačkoj prestonici biće pripremljeni i predstavljeni novi konkretni paketi vojne i finansijske podrške za Ukrajinu.

Zelenski je naglasio da su za ukrajinsku diplomatiju od izuzetne važnosti i bilateralni susreti koji će biti organizovani na marginama ovog skupa, a od kojih se očekuje da donesu dodatne bezbednosne garancije i političke rezultate.

Posebnu pažnju predsednik je posvetio najavi susreta sa zvaničnim predstavnicima amerčkog predsednika od kojih očekuje detaljne informacije i izveštaje sa nedavnih međunarodnih pregovora Vašingtona, uključujući i razgovore koji se vode tokom posete Kini.

Ukrajinski lider je kazao da se nijedno pitanje koje se direktno tiče suvereniteta i budućnosti Ukrajine ne sme rešavati bez učešća ukrajinskih predstavnika.