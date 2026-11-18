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Specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev održao je razgovore sa američkim privrednicima na marginama samita APEK-a u Šendženu, prenose Vesti.

On je istakao da Rusija može biti privlačna za takve projekte zahvaljujući niskoj ceni električne energije.

Predsednik SAD Donald Tramp planira da se u četvrtak u Kini odvojeno sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, pored njihovog već zakazanog trilateralnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, potvrdio je jedan američki zvaničnik za AP.

Trampov sastanak sa Putinom bio bi njihov prvi susret otkako su se 2025. godine sastali na Aljasci, vodeći razgovore koji nisu uspeli da izdejstvuju sporazum o ublažavanju ruskog rata u Ukrajini.

Tramp se često hvalio svojim dobrim odnosom sa Putinom, dok se čini da su odnosi između SAD i Ukrajine u poslednje vreme dotakli dno. Tramp je odbacio nove sankcije Rusiji, dok je Kijev bio oslabljen prekidima u satelitskoj podršci za svoje dronove tokom rata.

Američki zvaničnik koji je potvrdio sastanak Trampa i Putina u Kini govorio je za agenciju Asošijeted pres pod uslovom anonimnosti kako bi podelio planove koji još nisu javni.