Najmanje 10 zaposlenih povređeno je u eksploziji kotla u fabrici celuloze i papira Klabin na jugu Brazila
Planeta
EKSPLODIRAO KOTAO U FABRICI CELULOZE I PAPIRA: Ima povređenih, radnici hitno prebačeni u bolnice! Užas na jugu Brazila!
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Najmanje 10 zaposlenih povređeno je u eksploziji kotla u frabrici celuloze i papira, na jugu Brazila, saopštila je danas ta kompanija.
Brazilski proizvođač celuloze i papira Klabin naveo je u izveštaju, koji je dostavio berzi, da je obustavio rad u svojoj fabrici Otasilio Kosta na jugu Brazila, prenosi Rojters.
Lokalni portal Globo1 preneo je da je došlo do eksplozije kotla u fabrici koja se nalazi u saveznoj državi Santa Katarina.
Kompanija Klabin saopštila je da su povređeni radnici prevezeni u obližnje bolnice.
(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ilustracija)
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