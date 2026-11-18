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Ruski predsednik Vladimir Putin, kineski predsednik Si Đinping i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp daju dobar primer drugim svetskim liderima kada komuniciraju o najsloženijim pitanjima, ocenio je danas portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.

On je komentarišući predstojeći trilateralni sastanak lidera u Šenženu kazao da drugi političari treba da se ugledaju na Putina, Trampa i Sija, prenele su RIA Novosti.

1/16 Vidi galeriju Donald Tramp, Si Đinping i Vladimir Putin na svečanom banketu priređenom za lidere APEC u Šendženu Foto: Maxim Shemetov/Pool Reuters, MAXIM SHEMETOV / AFP / Profimedia, Iori Sagisawa/Kyodo News Pool

Prema njegovim rečima, Putin i Tramp nisu vodili suštinski razgovor na svečanom prijemu za goste samita APEK-a već su se samo pozdravili.

Rekao je da Putin ne planira da se sastane sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči i južnokorejskim liderom Li Dže-mjungom na marginama samita APEK-a.

Putin boravi u poseti Šenženu u Kini, gde se 18. i 19. novembra održava samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).