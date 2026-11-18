PESKOV: Lideri Rusije, SAD i Kine daju dobar primer kada komuniciraju o najsloženijim pitanjima
- Peskov je ocenio da Putin, Si Đinping i Donald Tramp daju dobar primer drugim liderima kada razgovaraju o najtežim pitanjima.
- Komentarišući predstojeći trilateralni sastanak u Šenženu, poručio je da bi se drugi političari trebalo ugledaju na njih.
- Dodao je da Putin i Tramp na prijemu za goste samita APEK-a nisu vodili suštinski razgovor, već su se samo pozdravili.
Ruski predsednik Vladimir Putin, kineski predsednik Si Đinping i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp daju dobar primer drugim svetskim liderima kada komuniciraju o najsloženijim pitanjima, ocenio je danas portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.
On je komentarišući predstojeći trilateralni sastanak lidera u Šenženu kazao da drugi političari treba da se ugledaju na Putina, Trampa i Sija, prenele su RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, Putin i Tramp nisu vodili suštinski razgovor na svečanom prijemu za goste samita APEK-a već su se samo pozdravili.
Rekao je da Putin ne planira da se sastane sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči i južnokorejskim liderom Li Dže-mjungom na marginama samita APEK-a.
Putin boravi u poseti Šenženu u Kini, gde se 18. i 19. novembra održava samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).
Kurir.rs/RIA Novosti