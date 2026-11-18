U okviru istraživanja, 102 pacijenta sa tumorima glave i vrata, šestim najčešćim oblikom raka u svetu, primila su ovu injekciju. Tumori su se smanjili ili potpuno nestali kod 43 pacijenta, uključujući 28 kod kojih su se značajno smanjili i 15 kod kojih su potpuno eliminisani. Istraživači su naveli da je injekcija pokazala slične rezultate i kod pacijenata sa rakom pluća

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Kineski naučnik Ćju Žilong otpušten je sa funkcije i na pet godina mu je zabranjeno učešće u istraživačkim projektima finansiranim iz kineskih fondova, posle istrage o smrti šestogodišnje devojčice tokom eksperimentalne genske terapije, objavili su kineski državni mediji.

Istraga vlasti u Šangaju, čiji su rezultati objavljeni 13. novembra, utvrdila je ozbiljne propuste istraživačkog tima i institucija uključenih u kliničko ispitivanje, kao i nepravilnosti u objavljenim naučnim radovima, prenosi časopis "Sajens" (Science) u saradnji sa organizacijom Retrekšn voč.

Ćju je, osim otkaza, stavljen na nacionalnu listu naučnika koji su ozbiljno prekršili pravila naučnog integriteta.

Istraga je pokazala da bolnica Sinhua, u kojoj je sprovedeno ispitivanje, nije adekvatno procenila naučnu opravdanost studije niti ispunila obaveze u pogledu etičke kontrole, dok roditelji devojčice nisu bili jasno upozoreni na rizik od smrtnog ishoda.

Utvrđene su i nepravilnosti u podacima iz istraživanja na životinjama, objavljenog u časopisu "Nature", mada nije pronađen dokaz o falsifikovanju podataka.

Prema nalazima istrage, Ćju i još troje članova njegovog istraživačkog tima primali su novac i poklone od roditelja dece kojima je bilo potrebno lečenje, a taj sukob interesa nisu prijavili prilikom objavljivanja naučnog rada.

Otpušten je i Kan Jang, vodeći autor studije, koji nije prijavio da je primio 130.000 dolara i alkoholna pića. Još pet zaposlenih, među kojima su rukovodilac bolničke etičke službe i lekar zadužen za kliničko ispitivanje, degradirani su, smenjeni ili disciplinski kažnjeni.

Devojčica, kojoj su mediji dali pseudonim Mei, bolovala je od izuzetno retkog neurorazvojnog poremećaja Snijders-Blok-Kampeau (SNIBCPS), izazvanog genetskom mutacijom.

Njeni roditelji su za razvoj personalizovane terapije, zasnovane na tehnologiji uređivanja gena CRISPR, dali oko 800.000 dolara u novcu i poklonima.

Međutim, prethodna ispitivanja na majmunima pokazala su da terapija može da izazove ozbiljna oštećenja organa, a bolnički etički odbor nije bio upoznat sa tim rezultatima pre nego što je devojčici u martu 2025. primenjena terapija.

Prema nalazima bolničkog etičkog odbora, primena terapije izazvala je fatalnu imunološku reakciju, usled koje su devojčici otkazali bubrezi sedam dana kasnije.

Naučni časopis "Nature" je u julu uz sporni rad dodao upozorenje o njegovoj verodostojnosti, a roditelji devojčice i više naučnika zatražili su njegovo povlačenje.

Slučaj je izazvao raspravu o kineskom sistemu nadzora nad kliničkim ispitivanjima, posebno o proceduri koja je omogućila da eksperimentalna terapija bude sprovedena bez prethodnog odobrenja nacionalnih regulatornih tela.

Bioetičar Renzong Ćju uporedio je slučaj sa aferom naučnika He Đankuija, koji je 2018. tajno sproveo genetsko uređivanje ljudskih embriona, zbog čega je osuđen na tri godine zatvora.

Istraga o smrti devojčice usledila je nakon što su časopis "Sajens" i Retrekšn voč u julu objavili da je smrt tokom eksperimenta bila prećutana, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i otvorilo pitanja o bezbednosti istraživanja u oblasti genske terapije u Kini.