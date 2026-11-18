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Crkveni lideri u Sirijiosudili su napade na hrišćane i izrazili zabrinutost za budućnost hrišćanske zajednice u toj zemlji, nakon niza otmica i napada na jednog biskupa.

Islamističke vlasti, koje su došle na vlast nakon svrgavanja dugogodišnjeg predsednika Bašara al Asada pre gotovo dve godine, obećale su da će štititi verske manjine. Međutim, ubistva, otmice radi iznude novca i sektaško nasilje i dalje traju.

Jovan X, grčki pravoslavni patrijarh Antiohije i celog Istoka, Ignjatije Afrem II, sirijski pravoslavni patrijarh Antiohije i celog Istoka, kao i Jusef Absi, melkitski grkokatolički patrijarh Antiohije i celog Istoka, osudili su ono što su nazvali "nizom gnusnih i ponavljajućih napada usmerenih protiv sirijskog naroda, a posebno hrišćana".

- Ovi napadi nisu, niti su ikada bili, izolovani incidenti - navodi se u saopštenju koje su objavili na društvenim mrežama.

Nasilje, uključujući "sistematske napade i otmice izvršene radi iznuđivanja enormnih suma novca", predstavljaju kršenje najosnovnijih ljudskih prava, dodali su crkveni lideri, izražavajući nezadovoljstvo zbog, kako su naveli, propusta vlasti da obezbede zaštitu stanovništva.

U saopštenju se posebno ističe slučaj otmice i mučenja zlatara Mahera Sankarija, kojeg su prošlog meseca oteli nepoznati naoružani napadači u Sukajlabiji, gradu u provinciji Hama u kojem većinu stanovništva čine hrišćani.

Za njegovo oslobađanje otmičari su tražili otkup od 120 kilograma zlata.

Crkveni lideri navode da su napadi na hrišćane kulminirali nedavnim napadom na arhiepiskopa Juhanu Abda Arbaša, iz melkitske grkokatoličke arhiepiskopije u centralnoj Siriji. On je u gradu Homsu "bio vezan, sa povezom preko očiju i začepljenim ustima, dok je njegova kancelarija opljačkana".

- Ponavljanje ovakvih incidenata, bez ikakvog odgovora ili konkretnih rezultata od strane vlasti, suočava nas, kao i javnost, sa ozbiljnim pitanjem o budućnosti hrišćana u ovoj zemlji - navodi se u saopštenju.

Prema procenama stručnjaka, broj hrišćana u Siriji smanjen je sa približno milion, koliko ih je bilo pre izbijanja građanskog rata 2011. godine, na manje od 300.000, usled talasa raseljavanja i emigracije.

Zajedničko saopštenje patrijaraha i poglavara crkava u Siriji





- Sa velikom zabrinutošću i dubokim ogorčenjem pratili smo, i nastavljamo da pratimo, niz gnusnih i ponavljanih napada usmerenih protiv sirijskog naroda, a posebno hrišćana. Više puta smo podizali glas, i nastavljamo to da činimo, budući da se ovaj talas napada nastavlja bez prekida. Ovi napadi nisu, niti su ikada bili, izolovani incidenti.

- Ono što se dogodilo i što se i dalje događa na brojnim mestima, uključujući i najnovije slučajeve u Sukajlabiji, u vidu sistematskih napada i otmica izvršenih radi iznuđivanja enormnih otkupnina, predstavlja kršenje najosnovnijih ljudskih prava, o čemu svedoči i snimak koji prikazuje brutalno mučenje zlatara Mahera Sankarija.

- Imajući u vidu propust nadležnih vlasti da obezbede sigurnost i zaštitu u vezi sa događajima koji su se dogodili i koji se i dalje odvijaju, ovi napadi su poslednjih dana ponovo eskalirali, a kulminirali su napadom na arhiepiskopa Juhanu Abda Arbaša, iz melkitske grkokatoličke arhiepiskopije Homsa, Hame, Nabka, Jabruda i njima pripadajućih oblasti. On je bio vezan, sa povezom preko očiju i začepljenim ustima, dok je njegova kancelarija opljačkana i ispreturana.

- Ponavljanje ovakvih incidenata, bez ikakvog odgovora ili konkretnih rezultata od strane vlasti, suočava nas, kao i javnost, sa ozbiljnim pitanjem o budućnosti hrišćana u ovoj zemlji.

- Najoštrije osuđujemo ono što se dogodilo i što se i dalje dešava. Još jednom podižemo glas zahtevajući da se ovi napadi zaustave i pozivamo nadležne vlasti da ispune svoje odgovornosti, sprovedu neophodne istrage i dostave nam rezultate tih istraga.

1/15 Vidi galeriju U bombaškom napadu na pravoslavnu crkvu Svetog Ilije u Damasku, ubijeno je 22 ljudi, a ranjeno 65. Bombaš samoubica je najpre pucao na vernike, a onda je aktivirao eksploziv. Foto: MOHAMMED AL RIFAI/EPA

- Hrišćani ne smeju biti tretirani kao laka meta za napade niti kao žrtveni jarci. Oni će nastaviti da održavaju što je moguće bliskije odnose sa svojom muslimanskom braćom i sestrama, na osnovu punog i ravnopravnog građanskog statusa.