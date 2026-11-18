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Kongresmen Robert Garsija, koji će verovatno biti novi predsedavajući Odbora za nadzor u Predstavničkom domu, uputio je danas pisma dvanaestorici bliskih saradnika, bivših pomoćnika i članovima porodice predsednika Donalda Trampa i najavio istrage o navodnoj korupciji u porodici Tramp i u slučaju Džefrija Epstajna, prenosi Rojters.

Garsija spada u grupu demokrata koji su, nakon uspeha na ovogodišnjim izborima, došli na pozicije moći i sada nameravaju da iskoriste svoja ovlašćenja kako bi, prema nihovim rečima, "stali na put ličnom bogaćenju, nedoličnom ponašanju i zloupotrebama administracije”.

Pisma su, između ostalih, upućena šefu kabineta Bele kuće Stivenu Mileru, potpredsedniku Džej Di Vensu, državnom tužiocu Todu Blanšu i bivšoj šefici kabineta Bele kuće Suzi Vajls.

Garsija je zatražio od primalaca pisama da sačuvaju dokumentaciju koja se odnosi na navodne sukobe interesa porodice Tramp i druge zloupotrebe državnih resursa.

Portparolka Bele kuće Loren Bis izjavila je da je Tramp spreman na saradnju sa svima, ali je dodala: „Ako demokrate odluče da sprovode lažne istrage i promovišu politiku radikalne levice, time rade protiv američkog naroda”.

Nekoliko pisama odnosi se na odluku Trampove administracije da objavi dokumentaciju u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, kao i na premeštaj Epstinove saradnice Gizlejn Maksvel u zatvor sa minimalnim stepenom obezbeđenja.

Džefri Epstajn Foto: Department of Justice

„Demokrate neće tolerisati odbijanje administracije da odgovori na naše upite. Ubuduće nećemo oklevati da prinudimo pojedince koji omogućavaju prikrivanje zločina Maksvelove i Epstina da dostave tražene informacije”, napisao je Garsija u pismu upućenom direktoru Savezne zatvorske službe Vilijamu Maršalu i upravnici Saveznog zatvorskog kampa Brajan, Taniši Hol.

Garsija je uputio pisma i Trampovim sinovima, Donaldu Trampu Mlađem i Eriku, njegovom zetu Džaredu Kušneru, bivšoj ambasadorki u Grčkoj Kimberli Gilfojl, bivšoj sekretarki za unutrašnju bezbednost Kristi Noem i bivšem višem savetniku za unutrašnju bezbednost Koriju Levandovskom.

Pravni savetnik Bele kuće, Vil Šarf danas je branio administraciju u pismu upućenom demokratama u Kongresu. Naveo je da Trampova administracija nema obavezu da ispuni njihove zahteve za dostavljanje dokumenata i informacija, te da zahtevi koje upućuju vodeći članovi manjinskih stranaka nemaju pravnu snagu zvaničnog kongresnog nadzora.

Šarf je takođe istakao da zahtevi podneti tokom aktuelnog saziva Kongresa neće ostati na snazi kada demokrate u januaru preuzmu predsedavanje odborima. Iako je naveo da će administracija sarađivati sa budućim predsednicima odbora, upozorio je da će svi budući zahtevi biti predmet provere u pogledu njihovog pravnog osnova i zakonodavne svrhe.

Tramp je, takođe, naložio Ministarstvu pravde da ispita da li demokratski zakonodavci „upućuju pretnje” pojedincima.

Glavni savezni tužilac u Hjustonu Aron Rajc uputio je nekoliko pisama demokratskim zakonodavcima, uključujući i Garsiju.

U pismu Garsiji, Rajc je naveo da kongresne istrage moraju imati „legitimnu zakonodavnu svrhu”, tvrdeći da planovi Garsije to nemaju.

Pravni stručnjaci i kritičari administracije doveli su u pitanje osnovanost Rajcovih pisama, sugerišući da je reč o pokušajima napada na političke protivnike.