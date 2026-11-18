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Američki ministar rata, Pit Hegset saopštio je, tokom nenajavljene posete Karakasu, da su Sjedinjene Američke Države i Venecuelapostigle novi sporazum o vojnoj saradnji. Sporazum obuhvata zajedničku obuku vojnika i razmenu obaveštajnih podataka.

1/2 Vidi galeriju Pit Hegset u Venecueli Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hegset nije izneo mnogo detalja, ali je rekao da sporazum, pored zajedničke vojne obuke i razmene obaveštajnih podataka, predviđa i druge oblike vojne saradnje dve zemlje.

- Nadamo se da ćemo sprovesti sporazum u delo i dodatno produbiti našu odbrambenu saradnju i partnerstvo, koristeći stručnost američkih oružanih snaga i Ministarstva rata - rekao je Hegset u izjavi koju je prenela venecuelanska državna televizija.

Ovo je Hegsetova prva poseta Venecueli otkako su američke specijalne snage u januaru svrgnule i zarobile tadašnjeg predsednika Nikolasa Madura.