TRAMPOV MINISTAR RATA IZNENADA STIGAO U KARAKAS! Venecuela i Amerika potpisale vojni sporazum! Dve države će razmenjivati obaveštajne podatke (FOTO/VIDEO)
Američki ministar rata, Pit Hegset saopštio je, tokom nenajavljene posete Karakasu, da su Sjedinjene Američke Države i Venecuelapostigle novi sporazum o vojnoj saradnji. Sporazum obuhvata zajedničku obuku vojnika i razmenu obaveštajnih podataka.
Hegset nije izneo mnogo detalja, ali je rekao da sporazum, pored zajedničke vojne obuke i razmene obaveštajnih podataka, predviđa i druge oblike vojne saradnje dve zemlje.
- Nadamo se da ćemo sprovesti sporazum u delo i dodatno produbiti našu odbrambenu saradnju i partnerstvo, koristeći stručnost američkih oružanih snaga i Ministarstva rata - rekao je Hegset u izjavi koju je prenela venecuelanska državna televizija.
Ovo je Hegsetova prva poseta Venecueli otkako su američke specijalne snage u januaru svrgnule i zarobile tadašnjeg predsednika Nikolasa Madura.
Hegset je ujedno najviši američki zvaničnik koji je posetio Venecuelu nakon te operacije. Maduru i njegovoj supruzi trenutno se sudi u Sjedinjenim Američkim Državama.
(Kurir.rs/Index.hr)