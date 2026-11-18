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Tri tankera za prevoz nafte zapalila su se i zaustavila nakon što su naišla na pomorske mine u ograničenoj zoni istočno od Ormuskog moreuza, saopštila je danas iranska vojska.

U saopštenju Odeljenja za odnose s javnošću iranske vojske navodi se da su se incidenti dogodili jutros, nakon što su tankeri, uprkos ponovljenim upozorenjima mornarice, nastavili plovidbu kroz zabranjenu zonu i isključili navigacione sisteme prenosi Tasnim.

Prema navodima iranskih oružanih snaga, plovidba kroz Ormuski moreuz mora da se odvija u skladu sa propisima, uz prethodnu koordinaciju sa nadležnim organima, korišćenje odobrenih plovnih koridora i aktivne navigacione i sisteme za praćenje.

Iranski vojni zvaničnici upozorili su da će brodovi koji ne budu poštovali navedene zahteve naići na prepreke i biti izloženi opasnosti od požara.

U saopštenju nisu navedeni podaci o tome ko su vlasnici tankera, njihovoj nacionalnoj pripadnosti niti eventualnim povređenima.