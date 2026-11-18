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Sud u Ankari osudio je danas na dve godine i mesec dana zatvora suspendovanom gradonačelniku Istanbula Ekremu Imamogluu i zabranio mu političko delovanje, što je četvrta zatvorska kazna koja mu je izrečena.

Kazna je Imamogluu izrečena zbog izborne manipulacije, odnosno nezakonitog uticaja na glasanje stranačkih delegata na 38. redovnom kongresu opozicione Republikanske narodne partije (CHP), prenosi Anadolija.

Iste kazne u ovom slučaju dobilo je još osma osoba, dok su trojica optuženih oslobođena.

Sud u Ankari izrekao je prvobitno kazne od dve godine i šest meseci zatvora zbog krivičnog dela izbornog manipulisanja, ali ih je potom umanjio primenom olakšavajućih okolnosti.

Optuženi su osuđeni zbog navodnog kupovanja glasova delegata na 38. kongresu opozicione Republikanske narodne partije (CHP), održanom 4. i 5. novembra 2023. godine, na kojem je Ozgur Ozel izabran za predsednika stranke, pobedivši dotadašnjeg lidera Kemala Kiličdaroglua.

Prema optužnici, delegatima je navodno nuđen novac, poklanjani su im mobilni telefoni i poklon-kartice za kupovinu, a pojedinim delegatima i njihovim rođacima obećavana su zaposlenja u opštinskim institucijama i kandidature na lokalnim izborima. Tužilaštvo je tvrdilo da je cilj bio da se obezbedi podrška Ozelu.

Tokom suđenja, optuženi su odbacili krivicu i zatražili oslobađajuće presude, tvrdeći da su optužbe neosnovane i da postupak ima političku pozadinu.

Imamoglu je u pritvoru od marta 2025. godine u okviru istrage o navodnoj korupciji u gradskoj upravi Istanbula, gde se u opsežnoj optužnici pominju višestruke optužbe i potencijalno visoke zbirne zatvorske kazne.

On je u septembru osuđen na dve godine i mesec dana zatvora zbog vređanja bivšeg gradonačelnika istanbulskog okruga Tuzla.

Prethodno je u julu 2025. dobio je godinu dana i 8 meseci zatvora zbog vređanja i pretnji tadašnjem glavnom javnom tužiocu Istanbula, dok je u decembru 2022. prvostepeno osuđen na dve godine, sedam meseci i 15 dana zatvora uz zabranu bavljenja politikom zbog vređanja članova Centralne izborne komisije.