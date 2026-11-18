Slušaj vest

Rusija, Kina i Iran smatraju da je neophodno obezbediti garancije da Iran ubuduće neće biti izložen vojnim napadima kako bi inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u iranskim nuklearnim postrojenjima bile nastavljene u redovnom režimu, navodi se u zajedničkom saopštenju tri zemlje, koje je ruska delegacija iznela danas na sednici Upravnog odbora Agencije u Beču.

U saopštenju se ističe da insistiranje na sprovođenju inspekcija u uobičajenom režimu, bez uzimanja u obzir objektivnih prepreka izazvanih aktima agresije i kontinuiranom pretnjom upotrebom sile, ne doprinosi potpunom obnavljanju inspekcijskih aktivnosti IAEA u Iranu, prenosi TASS.

"Potvrđujemo da je nastavak inspekcija moguć samo pod uslovom potpunog prekida vojnih dejstava, uklanjanja svih pretnji od obnavljanja agresije, kao i pružanja uverljivih garancija da takvi napadi i pretnje neće da budu ponovljeni", navodi se u saopštenju.

U dokumentu se naglašava da su vojni napadi na iranska nuklearna postrojenja pod nadzorom IAEA, kao i stalne pretnje novim napadima, značajno otežali sprovođenje inspekcija u zemlji u redovnom režimu.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Moskva, Peking i Teheran saglasni su da dijalog i diplomatija, zasnovani na principu uzajamnog poštovanja, "ostaju jedini održiv i praktično ostvariv put za rešavanje postojećih nesuglasica".

Predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je u septembru da je Teheran ograničio pristup inspektorima IAEA iranskim nuklearnim postrojenjima zbog, kako je naveo, agresije SAD i Izraela na tu zemlju.

Ranije je šef Iranske organizacije za atomsku energiju Mohamad Eslami izjavio da Sjedinjene Američke Države i Izrael vrše pritisak na IAEA da sprovede inspekcije nuklearnih postrojenja koja su prethodno bila meta njihovih napada, kako bi se procenila šteta naneta Iranu.

Eslami je naglasio da se Iran i dalje nalazi u ratnom stanju i isključio mogućnost obnavljanja inspekcija dok IAEA ne izradi poseban protokol za kontrolu napadnutih objekata.

Među iranskim nuklearnim postrojenjima koja su bila meta napada Izraela i SAD nalazi se i nuklearna elektrana Bušer, čija je izgradnja realizovana uz saradnju sa ruskom državnom korporacijom Rosatom.