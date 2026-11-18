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Portparol jemenske pobunjeničke grupe HutiJahja Sari izjavio je da su njihove oružane snage izvele napad na međunarodni aerodrom "Kralj Halid" i finansijski centar u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, koristeći veliki broj krstarećih raketa.

Sari je na platformi X naveo da su u napadu ostvareni direktni pogoci i da je akcija izvedena kao odgovor na, kako je rekao, saudijske napade na civilne objekte u Jemenu.

On je, takođe na platformi X, saopštio da su jemenske oružane snage izvele još dve vojne operacije.

Prema njegovim rečima, prva je bila usmerena na važan objekat u regionu Džizan, na koji je ispaljeno nekoliko balističkih raketa, dok je druga bila usmerena na važan objekat u vazduhoplovnoj bazi Hamis Mušajt, gde je upotrebljena bespilotna letelica.

Sari je naveo da su i u tim operacijama ostvareni precizni pogoci.