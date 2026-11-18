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ALBANIJA KUPUJE AMERIČKE SISTEME "HIMARS": "Važan korak u produbljivanju strateškog partnerstva" Vašingtona i Tirane
- Stejt department odobrio je prodaju Albaniji dva raketna sistema M142 HIMARS, uz obuku, održavanje i municiju.
- Kupovina će biti finansirana kreditom kroz američki program vojnog finansiranja, a Tirana je vidi kao jačanje odbrane i NATO obaveza.
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Američki Stejt department odobrio je prodaju Albaniji dva raketna artiljerijska sistema M142 himars, zajedno sa kompletnim paketom za obuku, održavanje i municiju, objavio je danas načelnik Generalštaba Oružanih snaga Albanije Arben Kinđi.
Kinđi je na Fejsbuku objavio da će se ta kupovina finansirati kreditom kroz američki program vojnog finansiranja.
„Ovo je važan korak u produbljivanju strateškog partnerstva Albanije i Sjedinjenih Američkih Država i doprineće jačanju odbrambenih sposobnosti zemlje i ispunjavanju naših obaveza u okviru NATO saveza“, naveo je albanski ministar.
Kurir.rs/Kosovo onlajn
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