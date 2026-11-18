Slušaj vest

Zoološki vrt u Sinsinatiju, u američkoj saveznoj državi Ohajo, saopštio je da je njihov omiljeni nilski konj Fiona podvrgnuta hitnom medicinskom tretmanu nakon što je progutala pletenu kapu koja je dospela u njen prostor.

Iz zoološkog vrta naveli su da je Fiona progutala kapu pre oko devet dana i da u početku nije pokazivala nikakve simptome. Dodali su da je bila "dovoljno velika da bi manja kapa trebalo da prođe kroz njen digestivni trakt".

Međutim, nekoliko dana kasnije apetit joj se smanjio, pa su zaposleni u zoološkom vrtu pokušavali da podstaknu Fionu da jede kako bi pomogli da kapa prođe kroz njen sistem za varenje.

Fiona je postala poznata nakon što je rođena prevremeno u zoološkom vrtu u Sinsinatiju i u početku se borila za život. Njena priča inspirisala je nastanak ukusa sladoleda, ali i lika u baletskoj predstavi u Sinsinatiju.

Mišel Kjurli, portparolka zoološkog vrta, rekla je za američke medije da je kapa slučajno dospela u Fionin prostor, nakon što ju je jedan posetilac bacio u vazduh. Kapa se zakačila za plafonski ventilator, koji ju je zatim odbacio kroz mali otvor i ubacio u prostor u kojem se Fiona nalazi.

- Verovatno ne bismo uspeli da ponovimo tako nešto čak i kada bismo pokušali - rekla je Kjurli.

Zaposleni u zoološkom vrtu primenjuju niz medicinskih mera, uključujući davanje tečnosti i ultrazvučne preglede, kako bi pomogli Fioni da se oporavi.

Najnoviji ultrazvučni pregled pokazao je da kapa prolazi kroz Fionino tanko crevo, saopštili su zaposleni, dodajući da je životinja i dalje blago dehidrirana.

- Operacija nije opcija kod potpuno odraslih nilskih konja, a naše najveće šanse da Fionu uspešno oporavimo bile bi ukoliko bi uspela sama da izbaci ovaj predmet - izjavio je jedan od čuvara zoološkog vrta u najnovijem obraćanju.

Fiona je rođena šest nedelja pre termina, 24. januara 2017. godine, kao mladunče 17-godišnje nilske kobile Bibi.

Na rođenju je težila 13 kilograma, što je, prema navodima zoološkog vrta, bilo približno upola manje od prethodno zabeležene najmanje porođajne težine za njenu vrstu.