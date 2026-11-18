Slušaj vest

Američki potrošači masovno kupuju zalihe hrane, generatore i drugu opremu za vanredne situacije u američkom trgovinskom lancu Kostko, posle niza nedavnih prekida u radu tehnoloških sistema, navodi se u izveštaju investicione kompanije Mizuo sekjuritis.

"Zabrinutost potrošača nakon prekida u radu Majkrosoftovog servisa Autluk, obustave svih letova u Sjedinjenim Američkim Državama i apokaliptičnih scenarija koji se šire društvenim mrežama doprinela je povećanju prodaje opreme za vanredne situacije u Kostku, napisao je analitičar te kompanije Dejvid Belindžer u izveštaju, koji je juče objavljen, prenosi CBS news.

Kupci stvaraju zalihe hrane i drugih potrepština, dok je od ukupno 26 skupljih modela generatora koje ovaj trgovinski lanac nudi, čak 21 bio rasprodat putem interneta u nedelju uveče, naveo je analitičar.

Foto: Shutterstock

Nedavni prekidi u radu tehnoloških sistema, koji su tokom protekle nedelje onemogućili pristup Majkrosoftovim aplikacijama, izazvali poremećaje u avio-saobraćaju širom SAD i otežali bankarske aktivnosti, pokrenuli su pitanja među Amerikancima o mogućoj široj pretnji po sajber-bezbednost, navodi američka TV mreža.

Kompanije pogođene prekidima saopštile su da su problemi nastali zbog redovnog održavanja ili unapređenja sistema, dok je američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) prošlonedeljnu obustavu letova širom zemlje pripisala ažuriranju sistema za kontrolu letova koje je sproveo jedan od njenih spoljnih saradnika.

Sve kompanije su negirale da su sajber-napadi uzrok ovih problema.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da ne postoje "nikakvi dokazi" da su nedavni prekidi u radu sistema u SAD međusobno povezani.

Marko Rubio Foto: Printskrin X

"Incident sa Majkrosoftom nema nikakve veze sa onim što smo videli u FAA. Problemi u FAA nemaju nikakve veze sa onim što se pre nekoliko dana dogodilo bankama. Sa tehničkog stanovišta, ovi problemi koje smo zabeležili potpuno su međusobno nepovezani", rekao je Rubio na konferenciji za novinare na Filipinima.

Vremenska podudarnost ovih prekida ukazuje na sve veću zavisnost SAD od tehnologije, izjavio je za CBS njuz Filadelfija Džon D'Arsi, profesor Univerziteta Templ koji se bavi istraživanjem sajber-bezbednosti i kvarova informacionih sistema.

"Naši sistemi su mnogo složeniji i međusobno povezaniji nego ikada ranije, zbog čega i samo jedan kvar može da izazove znatno ozbiljnije posledice", rekao je D'Arsi.

Analitičar Mizuo sekjuritisa Dejvid Belindžer ocenio je da bi povećana kupovina zaliha i opreme za vanredne situacije mogla pozitivno da utiče na prodaju kompanije Kostko.

Prema njegovim procenama, sličan rast prodaje mogli bi da zabeleže i drugi veliki trgovinski lanci, uključujući Volmart i Sems klub.