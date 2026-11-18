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Krimski most ponovo je napadnut od strane ukrajinskih oružanih snaga, a saobraćaj je blokiran, javio je lider Krima Sergej Aksjonov na svom kanalu na platformi Maks.

"Zbog još jednog napada na Krimski most saobraćaj je privremeno obustavljen", napisao je Aksjonov.

On je dodao da su sve nadležne službe na svojim radnim mestima.

Aksjonov je saopštio na kanalu telegran da je u toku procena pričinjene štete.

Ovo je treći napad na most koji povezuje teritoriju kontinentalne Rusije sa Krimom ove nedelje.

Most je prethodno pretrpeo oštećenja u napadima ukrajinskih snaga tokom noći između 16. i 17. septembra.

Prema preliminarnim podacima, tada nije bilo povređenih, a Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog sumnje na teroristički napad.