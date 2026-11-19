Slušaj vest

Ukrajinske snage već sedam meseci žive i bore se protiv ruskih vojnika unutar starog sovjetskog gasovoda u severoistočnoj Harkovskoj oblasti, piše britanski list BBC.

Prečnik cevi iznosi tek nešto više od jednog metra, što ostavlja dovoljno prostora samo za puzanje. Ipak, cev pruža relativnu sigurnost od dronova koji danas preplavljuju nebo iznad linije fronta i gotovo potpuno onemogućavaju napredovanje bilo koje strane.

Odlazak pod zemlju sada je "jedina opcija", kaže Zanuda, koji je učestvovao u planiranju ukrajinske operacije u tunelima i opisuje je kao novi svet ratovanja. Međutim, priznaje da je reč o izuzetno teškom zadatku.

- Na površini uvek imate određeni prostor za manevrisanje, ali ovde možete da se sukobite sa neprijateljem samo direktno, prsa u prsa.

Put do ovog podzemnog bojišta u Harkovskoj oblasti samo je dodatno potvrdio koliko je opasno kretanje na površini: brza vožnja vozilom preko otvorenih polja, nakon čega bi usledio dug marš preko blatnjavog terena, uz pratnju ukrajinskih vojnika sa napunjenim oružjem, spremnih da obore ruske dronove.

Kako kaže Džonatan Bil, ratni dopisnik BBC-ja u blizini Kupjanska, po dolasku na ulaz u tunel, prvo što se oseti jeste ustajali miris gasa i zagušljiv, smrdljiv vazduh.

- Obe strane koriste otvore u gasovodu kako bi izašle na površinu, gde se odvija najveći deo borbi. Probijale su otvore u zemlji i koristile opremu za zavarivanje kako bi presekle debeli čelik - kaže Bil.

Rusi su prvi iskoristili gasovod za infiltraciju u obližnji grad Kupjansk, u septembru 2025. godine. Podzemne cevovode koristili su i ranije, tokom zauzimanja grada Avdejevke2024. godine, kao i prošle godine, kada su pokušavali da ponovo zauzmu delove ruske Kurske oblasti. Međutim, ukrajinske snage su postepeno preokrenule situaciju.

Kako kaže, specijalno dizajnirana električna kolica prevoze vojnike i zalihe kroz gasovod, a Ukrajinci ih zovu "kupjanskim metroom" i ta kolica se povremeno kvare.



- Vozili smo se njima 40 minuta, pognutih glava i prekrštenih nogu. Tokom prelaska preko zavarenih spojeva cevi stalno se osećaju udarci i truckanje. Sve podseća na grubu vožnju u zabavnom parku, samo bez ikakve zabave. Naše odredište bilo je mesto na kojem je gasovod prekinut, gde su ukrajinski vojnici izgradili skloništa za skladištenje municije i opreme, sa tek toliko prostora da čovek može da stoji. Tamo čovek koga nazivaju "Muzičar" organizuje kretanje vojnika i snabdevanje. Živi poput krtice, a lice mu je prekriveno slojevima prljavštine i zemlje - nastavlja priču.

- "Muzičar" mi kaže da tamo provodi poslednja tri meseca, uz svega nekoliko kratkih izlazaka na površinu kako bi se okupao ili otišao u toalet. Povremeno možemo da čujemo udare artiljerijskih granata iznad nas. "Muzičar" mi objašnjava da smo blizu linije dodira, ali da smo pod zemljom bezbedni - ističe Bil.

- Kolica nastavljaju putovanje u dubinu zemlje. Vraćaju se oko pola sata kasnije, prevozeći nove vojnike prekrivene prljavštinom. Oni su se borili na položajima na površini. Na njihovim licima, prekrivenim prašinom, vidi se olakšanje - opisuje situaciju.

- U cevi je udobnije jer ovde ne lete dronovi, niti padaju artiljerijske granate i klizne bombe - kaže Vovočka, koji se poslednje tri nedelje borio na površini.

Međutim, borbe su se vodile i unutar samog gasovoda. Operacija "Veles", nazvana po mitskom slovenskom bogu podzemnog sveta, započela je u aprilu. Od tada su ukrajinske snage napredovale 15 kilometara duž gasovoda.

Bio je to mukotrpan posao koji je zahtevao ogroman fizički napor, uz stalni strah od susreta sa neprijateljem.

- Ponovo smo na površini, susrećemo se sa nekoliko vojnika iz 13. brigade "Hartija" Nacionalne garde Ukrajine, koji su učestvovali u operaciji. Njihov prvi zadatak bio je da iz gasovoda uklone otpad, vodu i ruske barikade. Ukrajinski vojnici tvrde da su neke prepreke bile minirane ili da su na njima bila naslagana tela ruskih vojnika.

- Kada smo ih pomerali ili se penjali preko njih, nismo imali pojma šta se nalazi ispod - kaže Čiž.

Druga opasnost, dodaje on, bili su meci koji su se odbijali od zidova cevi dok su pokušavali da napreduju.

- Nikada ne znate kuda će metak otići niti u kom pravcu će se odbiti.

Njegov saborac Kort kaže da su "svi pucali i potiskivali ih nazad".

Ukrajina tvrdi da je tokom operacije ubila više od 100 ruskih vojnika i zarobila njih 30.

- Da, bilo je tela. Čak sam morao da spavam tik pored njih - kaže Kort.

Prethodno iskustvo njihovog komandanta, koji je ranije radio kao rudar, pomoglo im je da se pripreme za fizičke i psihološke izazove operacija pod zemljom. Iz jedne zgrade na površini, Bišim je u stalnom kontaktu sa svojim vojnicima koji se još nalaze u gasovodu. Iza njega je ormarić pun lekova.

Vojnici u gasovodu veliki deo vremena provode na kolenima, zbog čega zadobijaju ogrebotine i povrede kože. Bišim priznaje da su neki od njih doživljavali napade panike zbog života u tako skučenom prostoru. Drugi su imali problema sa disanjem.

U operaciji je učestvovalo i na stotine kolumbijskih dobrovoljaca, pripadnika 23. jurišnog puka RUG.

Strani borci pomogli su Ukrajini da popuni proređene redove svoje vojske. Jedan od Kolumbijaca, čiji je pozivni znak Geko, kaže da im je bilo potrebno čak 30 dana da očiste svega 500 metara gasovoda.

- Bilo je teško, bilo je vruće i osećao sam strah dok sam bio u cevi, ali u jednom trenutku sam jednostavno pomislio: "Dobro, moram da se izborim s tim i da nastavimo da napredujemo".

Bitka za gasovod još nije završena.

Ruske snage su, baš kao i ukrajinske, izgradile utvrđene položaje unutar gasovoda. I dalje pokušavaju da se infiltriraju na ukrajinske položaje, probijajući se kroz cevi u oba pravca. Iz kontrolne sobe na površini može se videti kako ukrajinski dronovi gađaju ruske trupe u pokušaju da im zaobiđu položaje i napadnu ih s boka.

Iako se deo borbi odvija pod zemljom, sukobi se i dalje vode na površini i u vazduhu. Reč je o kombinovanoj operaciji.

Međutim, Zanuda, načelnik odeljenja za planiranje 13. brigade "Hartija", smatra da je ovo najbolji način ratovanja u budućnosti.

- Kopnene operacije sada su gotovo nemoguće - kaže on i dodaje da "svi shvataju da je za sada jedini način borbe - pod zemljom". On veruje da će biti još sličnih operacija.

- Gasovodi prolaze svuda. Morate da imate na umu da su se u vreme Sovjetskog Saveza nafta, gas i amonijak transportovali u Evropu, pri čemu je čitava tranzitna ruta prolazila kroz Ukrajinu.

U stvarnosti, reč je o brutalnom, iscrpljujućem i opasnom poslu, koji se obavlja u najtežim mogućim uslovima. Ukrajini je bilo potrebno sedam meseci da očisti 15 kilometara gasovoda.