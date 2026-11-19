BRITANCI POTVRDILI: Tanker pogođen nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu, posada bezbedna
- UKMTO je saopštila da je tanker pogođen nepoznatim projektilom u mašinskom prostoru dok je plovio ka izlazu iz Ormuskog moreuza, severno od Hasaba u Omanu.
- Svi članovi posade su bezbedni, a za sada nisu poznati obim štete ni moguće posledice po životnu sredinu.
Britanska Služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je danas da je jedan tanker pogođen nepoznatim projektilom u mašinskom prostoru dok je plovio ka izlazu iz Ormuskog moreuza.
Incident se dogodio šest nautičkih milja severno od grada Hasaba, na obali Omana, navodi se u izveštaju koji je agencija primila, prenosi Rojters.
Svi članovi posade su bezbedni, dok obim materijalne štete i eventualne posledice po životnu sredinu za sada nisu poznati, dodaje se u saopštenju UKMTO.
Ormuski moreuz postao je jedno od glavnih žarišta sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa jedne strane i Irana sa durge strane, pošto je Teheran ograničio pomorski saobraćaj i preuzeo kontrolu nad prolaskom brodova kroz ovaj strateški plovni put.
Iran zahteva da brodovi koriste odobrene plovne koridore i prethodno koordiniraju prolazak sa iranskim snagama, dok SAD sprovode pomorsku blokadu iranskih luka.
Napadi na tankere i druge brodove učestali su tokom poslednjih meseci.
Prema podacima britanske Službe za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), samo tokom oktobra zabeleženo je 37 napada na brodove u regionu.
Zbog bezbednosnih rizika, pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz znatno je smanjen, što je dodatno ugrozilo izvoz nafte i gasa iz zemalja Persijskog zaliva.
Kurir.rs/Rojters