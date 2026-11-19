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Britanska Služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je danas da je jedan tanker pogođen nepoznatim projektilom u mašinskom prostoru dok je plovio ka izlazu iz Ormuskog moreuza.

Incident se dogodio šest nautičkih milja severno od grada Hasaba, na obali Omana, navodi se u izveštaju koji je agencija primila, prenosi Rojters.

Svi članovi posade su bezbedni, dok obim materijalne štete i eventualne posledice po životnu sredinu za sada nisu poznati, dodaje se u saopštenju UKMTO.

Ormuski moreuz postao je jedno od glavnih žarišta sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa jedne strane i Irana sa durge strane, pošto je Teheran ograničio pomorski saobraćaj i preuzeo kontrolu nad prolaskom brodova kroz ovaj strateški plovni put.

Iran zahteva da brodovi koriste odobrene plovne koridore i prethodno koordiniraju prolazak sa iranskim snagama, dok SAD sprovode pomorsku blokadu iranskih luka.

Napadi na tankere i druge brodove učestali su tokom poslednjih meseci.

Prema podacima britanske Službe za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), samo tokom oktobra zabeleženo je 37 napada na brodove u regionu.

Zbog bezbednosnih rizika, pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz znatno je smanjen, što je dodatno ugrozilo izvoz nafte i gasa iz zemalja Persijskog zaliva.