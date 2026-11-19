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Sporopokretni olujni sistem doneo je obilne padavine na jug Floride, zbog čega je u pojedinim gradovima proglašeno vanredno stanje.

U poplavama su automobili ostali zarobljeni na putevima, dok se u gradu Holivudu urušio krov sinagoge.

U incidentu nije bilo povređenih, saopštile su nadležne službe.

Prema preliminarnim podacima, u pojedinim delovima okruga Brovard za 24 sata, zaključno sa jutarnjim časovima, palo je i do 30,5 centimetara kiše. To je za agenciju AP izjavila Alehandra Garsija, meteorolog Nacionalne meteorološke službe u Majamiju.

Opasnost od obilnih padavina duž atlantske obale Floride potrajaće do petka, a meteorolozi upozoravaju da bi u tom periodu moglo da padne još do 30 centimetara kiše.

Odeljenje za upravljanje vanrednim situacijama Floride upozorilo je na potencijalno katastrofalne količine padavina, koje bi mogle da izazovu bujične poplave, opasne morske struje i eroziju plaža usled visokih talasa.

Grad Holivud na jugu Floride proglasio je vanredno stanje, a gradonačelnik Džoš Levi pozvao je građane da izbegavaju vožnju i sva putovanja koja nisu neophodna.

Zbog visokog vodostaja i zaustavljenih vozila zatvoreni su pojedini delovi auto-puta Florida Turnpajk i međudržavnog autoputa I-95. Gradske vlasti saopštile su da su tokom noći primile više od 300 poziva za intervenciju.

"Reč je o istorijski značajnom kišnom događaju za naš grad", izjavio je Levi.

Obilne padavine izazvale su i urušavanje krova sinagoge Templ Sinai u Holivudu. U tom incidentu niko nije povređen.

Meteorolozi upozoravaju na nove padavine i oluju

Prema prognozama Nacionalne meteorološke službe, opasnost od poplava mogla bi da potraje i narednih dana. Meteorolozi prate i područje niskog vazdušnog pritiska za koje se očekuje da će se formirati u blizini severnih Bahama.

Taj sistem mogao bi da preraste u suptropsku ili tropsku oluju, što bi početkom naredne nedelje moglo da donese plavljenje priobalnih područja, opasno visoke talase i snažne vetrove duž delova jugoistočne i srednjoatlantske obale SAD.

Garsija je navela da je klimatski fenomen El Ninjo poremetio uobičajenu sušnu sezonu na Floridi, koja traje od oktobra do maja.

"On doprinosi spuštanju sistema niskog vazdušnog pritiska prema jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, što za posledicu ima ove epizode obilnih padavina", objasnila je Garsija.

Opasnost od poplava zabeležena je i u centralnim i južnim delovima Kalifornije. U najvišim predelima planinskog lanca Sijera Nevada do petka se očekuju snežne padavine visine do 1,2 metra, uz snažne udare vetra.

Na severu Floride izdato je i upozorenje na manje poplave duž reke Sent Džons.