ZAVRŠEN SASTANAK TRAMPA I PUTINA, SLEDI JEDAN NA JEDAN NA SIJEM Predsednik SAD napustio prostoriju nakon manje od sat vremena razgovora sa šefom Kremlja (VIDEO)
U kineskom gradu Šendženu danas se održava trilateralni sastanak Si Đinpinga, Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika Kine, SAD i Rusije.
Istorijski sastanak lidera ove tri zemlje odvija se na marginama dvodnevnog samita samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) koji se završava danas.
Sve u vezi sa prvim danom samita APEC i prvim susretom Sija, Trampa i Putina na svečanom banketu imate u našem jučerašnjem blogu OVDE.
Završen sastanak Trampa i Putina, sledi jedan na jedan sa Sijem
Bela kuća je objavila da je Neformalni sastanak Trampa i Putina na marginama samita APEC završen i da je američki predsednik napustio prostoriju u kojoj je razgovarao sa šefom Kremlja.
BBC prenosi da je njihov sastanak trajao manje od sat vremena.
Ranije je najavljeno da bi Tramp sada trebnalo da održi sastanak jedan na jedan i sa Sijem.
Sastanak Trampa i Putina iza zatvorenih vrata
Neformalni sastanak Trampa i Putina na marginama samita APEC odvija se iza zatvorenih vrata.
Čim su njih dvojica seli u fotelje, novinari su zamoljenii da napuste prostoriju, ali je Tramp pre toga najavio i trilateralni sastanak koji će imati sa Sijem.
- Imaćemo i drugi sastanak kasnije, kao što verovatno već znate, ali imaćemo nešto i sada i biće to odlično - kazao je Tramp pre nego što se ponovo rukovao sa Putinom.
U toku neformalni sastanak Trampa i Putina
Na marginama samita APEC odvija se neformalni sastanak Trampa i Putina.
Njih dvojica su se srdačno pozdravili nagnuvši se jedan ka drugom prilikom rukovanja.
Tramp je potom šapnuo nešto Putinu na uvo, a ruski predsednik je stavio ruku na lakat američkog kolege.
Predsednici su se zatim okrenuli ka novinarima, osmehujući se, a Tramp se ukratko obratio okupljenima.
- Hvala vam puno. Radujemo se našem susretu - kazao je Tramp.
On je dodao da sa Putinom ima "odličan odnos već mnogo godina".
- I mislim da iz ovoga može proizaći mnogo divnih stvari, ili bar početi, ali mislim da će iz ovoga i proizaći - rekao je Tramp.
Putin prvi put uživo na samitu APEC posle devet godina
Putin je ovo prvo pojavljivanje uživo na samitu APEC posle devet godina.
Poslednji put je bio lično na samitu u Vijetnamu koji je održan 2017, a u međuvremenu je prisustvovao još i virtuelno samitima tokom pandemije koronavirusa 2020. i 2021. godine.
Putin konačno dobio mesto pored Sija, Tramp sa druge strane
Lideri zemalja APEC, organizacije koja okuplja 21 zemlju članicu, pozirali su za drugu grupnu fotografiju uoči plenarne sednice samita.
Za razliku od prve takve fotografije načinjene juče na svečanom banketu, kada je Si postavio Putina pored svoje supruge, a Trampa do sebe, ruski predsednik je ovog puta dobio mesto uz predsednika Kine koji je zauzeo centralnu poziciju.
Putin je stajao desno, a Tramp levo od Sija, za razliku od jučerašnje fotografije na kojoj je bio sa njegove desne strane.
Liderima zemalja APEC podeljeni su šalovi crvene i plave boje, pri čemu je Si imao crveni šal, a Tramp i Putin plave.
Pogledajte dosadašnje fotografije sa samita APEC: