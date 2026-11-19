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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je bila greška što se američki predsednik Donald Tramp sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nasamo, bez učešća Ukrajine, ocenivši da bi Vašington i Peking mogli da primoraju Moskvu da okonča rat ukoliko bi bili spremni da upotrebe svoj ekonomski uticaj.

U ekskluzivnom intervjuu za dopisnika mreže NBC News Ričarda Engela u Kijevu, Zelenski je rekao da Tramp i kineski predsednik Si Đinping imaju dovoljno moći da zaustave Putina kroz koordinisane sankcije i ograničenja trgovine sa Rusijom.

Ove izjave usledile su uoči samita u četvrtak, 19. novembra, u kineskom gradu Šendženu, gde je predviđeno da Tramp, Putin i Si razgovaraju o ruskom ratu bez prisustva ukrajinskih ili evropskih predstavnika.

U svom obraćanju u sredu uveče, Zelenski je takođe naglasio da se odluke o Ukrajini i Evropi moraju donositi uz njihovo učešće, preneo je Kijev Post.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin Donald Tramp Si Đinping samit APEC Šendžen Kina Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press

Zelenski je ostao pri stavu da svaki stvarni napredak ka miru mora početi prekidom vatre na frontu, ističući da bi koordinisani ekonomski pritisak Vašingtona i Pekinga mogao odmah da dovede do toga.

"Kina i Sjedinjene Američke Države – to je dovoljna moć da se Putin zaustavi tokom jednog sastanka. Apsolutno", rekao je on za NBC News.

"Ako Kina i Sjedinjene Države uvedu sankcije, ili kažu da će uvesti sankcije, i zaustave uvozno-izvoznu trgovinu između Rusije i tih zemalja – to je to, kraj rata", rekao je Zelenski.

Na pitanje da li bi njihov izostanak takvog pritiska ukazivao na nedostatak političke volje, Zelenski je odgovorio: "Upravo to bi značilo".

1/8 Vidi galeriju Grupna fotografija lidera zemalja APEC na plenarnoj sednici samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje Foto: Lukas Coch/AAP

Zelenski odbacuje Putinovo opravdanje za rat kao besmislicu

Zelenski je takođe odbacio dugogodišnje opravdanje Kremlja za invaziju na Ukrajinu – tvrdnju da Rusija štiti Ukrajince koji govore ruski jezik od navodnog progona.

Gotovo pet godina od početka invazije punog obima, ruske snage nastavljaju da bombarduju ukrajinske gradove, uključujući i sredine u kojima pretežno živi stanovništvo koje govori ruski, čime se potkopava tvrdnja Moskve da je rat pokrenut radi njihove zaštite. "Uvek su tvrdili da su došli u Ukrajinu da zaštite ljude koji govore ruski", rekao je Zelenski.

Kremlj se više puta pozivao na navodni progon govornika ruskog jezika i optužbe o ukrajinskom "nacizmu" kako bi opravdao invaziju, što su tvrdnje koje Kijev odbacuje kao izmišljene izgovore za teritorijalna osvajanja.

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Zelenski upitan o ruskim pretnjama atentatom

Zelenski se osvrnuo i na pretnje po sopstveni život, priznavši da ruske zavere za atentat i dalje predstavljaju opasnost, ali insistirajući na tome da strah ne može da diktira način na koji upravlja Ukrajinom.

U ličnom delu razgovora, Engel je pitao da li se Zelenski plaši da bi Putin mogao direktno da ga uzme na nišan, naročito sada kada su ukrajinske snage intenzivirale udare dugog dometa unutar Rusije.

Engel se pozvao na izveštaje da je Putin ukinuo zabranu ličnog ciljanja Zelenskog, iako ti izveštaji nisu nezavisno potvrđeni.

Zelenski nije odbacio tu mogućnost.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

"Svi želimo da živimo", rekao je on. "I naravno da svaka normalna osoba želi da živi i ne želi da umre".

Ali Ukrajinci se, kako je objasnio, bore sa svešću da bi ih odbrana zemlje mogla koštati života.

"Živimo i borimo se razumevajući da možemo poginuti braneći svoju zemlju i budućnost naše dece i unuka", rekao je Zelenski.

Novinar ga pitao da li bi bio spreman da umre za Ukrajinu

Engel ga je direktno upitao: da li bi bio spreman da umre za Ukrajinu?

Zelenski je odgovorio naglašavajući svoje obaveze, a ne ličnu žrtvu.

"Radimo svoj posao, borimo se i činimo ono što moramo", rekao je.

"Ja sam predsednik, radim ono što moram da radim", dodao je on.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu Foto: X/ZelenskyyUa

Zelenski tvrdi da su Rusi pripremili nekoliko pokušaja atentata na njega

Ukrajinski lider je naveo da su ruski operativci ranije pripremili nekoliko pokušaja atentata na njega.

Izrazio je sumnju da će buduće zavere uspeti, ali je priznao da dobija učestala upozorenja od obaveštajnih službi, telohranitelja i iz medijskih izveštaja.

Bezbednosni zvaničnici su ga povremeno pozivali da promeni kretanje, raspored i dnevnu rutinu kako bi smanjio opasnost.

Međutim, Zelenski je rekao da ne može svaki dan da provodi razmišljajući o tome da li bi Rusija mogla da uspe da ga ubije.

"Ne mogu da se fokusiram na to", rekao je on.

Za Zelenskog bi dopuštanje da takve pretnje kontrolišu njegov život bilo u suprotnosti sa samom svrhom ukrajinskog otpora.