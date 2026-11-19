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Kineski predsednik Si Đinping je danas predsedavao 33. Sastankom ekonomskih lidera APEK-a u Međunarodnom kongresnom centru u Šendženu i održao govor sa temom „Izgradnja azijsko-pacifičke zajednice i pisanje novog poglavlja 'azijsko-pacifičkog čuda'“.

Tom prilikom Si Đinping je istakao da je pre više od 30 godina APEK nastao kao odgovor na potrebe vremena i otvorio put izgradnji azijsko-pacifičke zajednice. Tokom više od tri decenije azijsko-pacifički region se iz dana u dan menjao, stvarajući „azijsko-pacifičko čudo“ brzog ekonomskog razvoja. Suočena sa novim prilikama i izazovima, azijsko-pacifička saradnja mora se prilagoditi novim okolnostima, napraviti nove korake i otvoriti nove perspektive, podstičući izgradnju azijsko-pacifičke zajednice koja se zasniva na solidarnosti, otvorenosti i povezanosti, inovativnosti i inkluzivnom razvoju. Prvo, treba istrajati na zajedničkom prevazilaženju teškoća, osnažiti veze zasnovane na zajedničkim interesima, zajedno se suočavati sa poteškoćama i izazovima i neprestano negovati osećaj zajednice. Drugo, treba istrajati na otvorenosti i povezanosti, postepeno unapređivati proces ekonomske integracije, izgraditi obrazac saradnje koji je otvoren, a ne isključiv, koji povezuje, a ne deli, zalagati se za slobodnu i otvorenu trgovinu i investicije i otvoriti širi prostor za rast azijsko-pacifičke ekonomije.

Foto: Kineska medijska grupa

Treće, treba istrajati na istraživanju i inovacijama, podsticati naučnu i tehnološku razmenu i saradnju, unapređivati primenu inovacija u praksi, stvarati otvoreno, pravedno, pravično i nediskriminatorno okruženje za saradnju, unapređivati mehanizme i koncepte i sprovoditi strukturne reforme i neprestano podsticati dinamiku i oslobađati potencijal azijsko-pacifičke ekonomije.

Četvrto, treba istrajati na inkluzivnom razvoju, omogućiti svima da koriste rezultate razvoja, povećati dobrobit stanovništva, uvažavati interese svih strana i stvarati povoljne uslove za ostvarivanje cilja azijsko-pacifičke zajednice. Si Đinping je izjavio da je Kina zagovornik, promoter i predvodnik Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, kao i da je spremna da sarađuje sa svim stranama na jačanju stubova na kojima počiva azijsko-pacifička zajednica. Prvo, jačanje stuba trgovine i ekonomije. Azijsko-pacifička zona slobodne trgovine zajednička je vizija članica APEK-a i treba je postepeno ostvarivati kako bi se stvorio otvoreniji okvir na višem nivou. Treba podsticati povezivanje regionalnih trgovinskih i ekonomskih sporazuma, olakšavati trgovinu i investicije i unapređivati digitalizaciju, te smanjivati trgovinske i investicione barijere. Treba pojačati dijalog o politikama, razmenjivati iskustva i tehnološku saradnju, te povećavati sposobnost svih strana da učestvuju u visokim standardima trgovinske i ekonomske saradnje. Drugo, nadogradnja stuba povezanosti. Povezanost je osnova regionalne ekonomske integracije. Treba učvrstiti „tvrdu povezanost“ i unaprediti infrastrukturnu mrežu. Treba ojačati „meku povezanost“ i podsticati usklađivanje politika i regulative. Treba produbiti „povezanost srca“ i olakšati poslovna i turistička putovanja i kontakte među ljudima, kao i podsticati kulturnu razmenu, međusobno razumevanje i zbližavanje naroda.

Treće, stvaranje stuba inovacija. Digitalna ekonomija i veštačka inteligencija su pokretači inovativnog rasta. Treba jačati izgradnju digitalne infrastrukture, unapređivati regionalno upravljanje podacima i koordinaciju i saradnju, te ostvariti efikasan, praktičan i bezbedan prekogranični protok podataka. Treba stvoriti otvoren inovacioni ekosistem, podsticati široku primenu veštačke inteligencije i unapređivati transformaciju i modernizaciju industrije radi novog razvoja. Četvrto, učvršćivanje stuba razvoja. Treba jačati izgradnju kapaciteta, podsticati regionalnu saradnju u oblasti energetske i prehrambene bezbednosti i jačati borbu protiv prekogranične korupcije. Treba podsticati usklađen razvoj uz očuvanje resursa i životne sredine i uvažavanje potreba stanovništva, širiti zelenu i niskougljeničnu saradnju i ostvariti održiv ekonomski rast. Treba podržavati poboljšanje životnog standarda i ulaganja u ljude, sprovoditi mere za zdravo starenje, podsticati zapošljavanje i razvoj stručnih veština, podržavati ekonomsko osnaživanje žena i razmenu mladih talenata, te omogućiti talentovanim ljudima u azijsko-pacifičkom regionu da ostvare svoj potencijal.

Foto: Kineska medijska grupa

Kina će izdvojiti 20 miliona američkih dolara za podršku praktičnoj saradnji u okviru APEK-a, najavio je predsednik Si na 33. Sastanku ekonomskih lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Šendženu, u kineskoj pokrajini Guangdung. Si je najavio da će Kina u Šendženu osnovati centar za proučavanje azijsko-pacifičke zajednice, koji će se baviti istraživanjem javnih politika, razmenom iskustava i pružanjem stručne podrške. „U skladu sa potrebama regionalne saradnje, Kina će takođe osnovati institucije za saradnju u oblastima kao što su digitalna tehnologija, prekogranični protok podataka, čista energija i razvoj malih i srednjih preduzeća, kako bi doprinela zelenom rastu zasnovanom na inovacijama u Azijsko-pacifičkom regionu“, rekao je Si. Nakon što je saslušao izlaganja svih strana, Si Đinping je održao završno obraćanje i izneo tri predloga za kvalitetnije unapređenje azijsko-pacifičke saradnje: prvo, učvrstiti poverenje i nastojati da se konsenzus o izgradnji azijsko-pacifičke zajednice pretvori u delovanje, a vizija u stvarnost. Drugo, zadržati pravilan smer, nepokolebljivo se držati glavnog pravca izgradnje azijsko-pacifičke zajednice, sa snažnim osećajem misije unapređivati saradnju u svim oblastima, zajedno stvarati lepšu budućnost azijsko-pacifičkog regiona i podsticati izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva. Treće, praktično delovati i istrajno sprovoditi dogovoreno, postaviti razvoj kao najveći zajednički imenilac, poštovati zakonitosti i posvećeno i delotvorno raditi, kako bi se neprestano postizali konkretni i vidljivi rezultati azijsko-pacifičke saradnje.