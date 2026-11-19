Vladimir Putin i Donald Tramp na samitu APEC u Šendženu u Kini

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Ruski predsednik Vladimir Putin je "u odličnom raspoloženju" nakon sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izjavio je njegov glavni savetnik za spoljnu politiku Jurij Ušakov.

U izjavi za ruski državni TV kanal Vesti, Ušakov je naveo da su razgovori dvojice predsednika protekli "dobro".

Ruski mediji su masovno delili snimak na kojem Tramp ulazi u prostoriju i obraća se Putinu rečima: "Ko je on? On je moj prijatelj!"

Prema Ušakovljevim rečima, rat u Ukrajini bio je glavna tema sastanka, koji je trajao između 35 i 40 minuta. Dvojica lidera su takođe razgovarala o bilateralnim odnosima SAD i Rusije.

Kremlj tvrdi da nijedan od predsednika nije dao nikakve "velike izjave", budući da se obe strane pripremaju za samit sa kineskim liderom Si Đinpingom kasnije danas.

Dešavanja sa samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) možete pratiti uživo u našem blogu.