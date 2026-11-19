RUSKI MEDIJI MASOVNO DELE SNIMAK PUTINA I TRAMPA! Predsednik SAD nazvao lidera Kremlja prijateljem, Ušakov poručuje da je Putin "odlično raspoložen" (VIDEO)
- Putin je posle sastanka sa Trampom bio 'u odličnom raspoloženju', a Ušakov kaže da su razgovori protekli dobro.
- Glavna tema bio je rat u Ukrajini, a lideri su razgovarali i o odnosima SAD i Rusije.
- Kremlj navodi da nije bilo velikih izjava, jer se obe strane spremaju za samit sa Si Đinpingom.
Ruski predsednik Vladimir Putin je "u odličnom raspoloženju" nakon sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izjavio je njegov glavni savetnik za spoljnu politiku Jurij Ušakov.
U izjavi za ruski državni TV kanal Vesti, Ušakov je naveo da su razgovori dvojice predsednika protekli "dobro".
Ruski mediji su masovno delili snimak na kojem Tramp ulazi u prostoriju i obraća se Putinu rečima: "Ko je on? On je moj prijatelj!"
Prema Ušakovljevim rečima, rat u Ukrajini bio je glavna tema sastanka, koji je trajao između 35 i 40 minuta. Dvojica lidera su takođe razgovarala o bilateralnim odnosima SAD i Rusije.
Kremlj tvrdi da nijedan od predsednika nije dao nikakve "velike izjave", budući da se obe strane pripremaju za samit sa kineskim liderom Si Đinpingom kasnije danas.
Dešavanja sa samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) možete pratiti uživo u našem blogu.
(Kurir.rs/BBC)