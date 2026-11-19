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Slovačka politička scena ponovo je na tački ključanja nakon što su hiljade građana izašle na ulice Bratislave tražeći promenu kursa vlade premijera Roberta Fica. Dok demonstranti optužuju kabinet za urušavanje vladavine prava, gušenje sloboda i sve otvorenije okretanje ka Rusiji, protesti se odvijaju u jeku vidljivih pukotina unutar same vladajuće koalicije.

U trenutku kada se u javnosti sve glasnije spekuliše o mogućnosti prevremenih izbora i daljoj sudbini zemlje unutar zapadnih saveza, o uzrocima duboke krize i pritiscima kojima je Bratislava izložena govori predsednik nevladine organizacije "Geopolitikon" iz Praga, Milutin Ilić.

Komentarišući trenutnu poziciju slovačke vlade, Ilić ističe da sukob sa evropskom administracijom proizilazi iz specifične politike koju sprovodi aktuelni premijer, uprkos njegovom ranijem ideološkom profilu.

- Slovačka se trenutno nalazi u oštrom sukobu sa administracijom u Briselu zbog specifične suverenističke politike koju sprovodi premijer Robert Fico. Iako nije formalni član suverenističkih frakcija niti grupe ’Patriote za Evropu’ u Evropskom parlamentu, s obzirom na to da potiče iz redova socijalista iz kojih je isključen - njegova politika direktno pogađa interese Brisela - poručio je Ilić.

Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije "Geopolitikon" Foto: Kurir Televizija

On smatra da ovakav oštar stav evropskih zvaničnika prema Bratislavi nije izolovan slučaj, već posledica šire krize identiteta i uticaja same Evropske unije na globalnom planu.

- Evropska unija se danas suočava sa sopstvenom geopolitičkom inferiornošću u odnosu na SAD, Kinu i Rusiju. Uprkos medijskoj slici koju pokušava da održi, Unija više nije četvrti globalni faktor koji donosi odluke, već prostor o kojem drugi odlučuju. Iz te nervoze Brisel nastoji da uguši koncepte nacionalnog suvereniteta i patriotizma, kako unutar same EU, tako i u širem regionu gde želi da proširi svoj uticaj.

Pravo veta i ustavne izmene kao glavna tačka sporenja

Odnosi na relaciji Bratislava–Brisel dodatno su zaoštreni konkretnim zakonodavnim potezima slovačke vlade, kojima se direktno dovodi u pitanje primat evropskog prava nad nacionalnim odlukama. Prema Ilićevim rečima, upravo to pitanje predstavlja crvenu liniju za evropsku administraciju koja nastoji da centralizuje proces donošenja odluka.

- U tom kontekstu, nekoliko konkretnih poteza Bratislave posebno iritira Brisel. Na prvom mestu su nedavne ustavne izmene kojima se Ustav Slovačke stavlja iznad odluka Evropskog suda i evropskog zakonodavstva, što u Briselu vide kao direktnu konfrontaciju. Sličan otpor je u Poljskoj slomljen tako što je proevropska vlada Donalda Tuska preuzela kontrolu nad Ustavnim sudom kako bi ubrzala procese centralizacije. Brisel sada teži ukidanju prava veta i uvođenju glasanja kvalifikovanom većinom, a Slovačka je trenutno najveća prepreka tom planu. Ukidanje veta je za Brisel preduslov za ubrzanu federalizaciju i jačanje ratnih napora, čime bi se otvorio prostor da većina zapadnih članica preglasa istočne države i, hipotetički, obaveže ih na mobilizaciju i slanje trupa na ukrajinski front.

04:37 ŽESTOK SUKOB SLOVAČKE I BRISELA! Dok hiljade građana protestuju u Bratislavi, otkrivena pozadina pritiska na Fica Izvor: Kurir televizija

Energetska zavisnost i odbijanje vojne pomoći Kijevu

Pored institucionalnih nesuglasica oko načina funkcionisanja Unije, kamen spoticanja ostaje i rat u Ukrajini, gde Bratislava odbija da prati jedinstvenu liniju većine evropskih prestonica, posebno kada je reč o finansiranju i naoružavanju Kijeva.

- Druga tačka sporenja je energično odbijanje Slovačke da učestvuje u zajedničkim garancijama EU za nove zajmove Kijevu i daljem zaduživanju. Treći problem je dosledan stav premijera Fica da od dolaska na vlast obustavi svaku vojnu pomoć Ukrajini - dozvoljavajući samo civilnu, uz jasno protivljenje ulasku Ukrajine u NATO i uvođenju sankcija Rusiji.

Kao poslednji u nizu poteza koji su izazvali burne reakcije u evropskim krugovima izdvaja se diplomatska aktivnost slovačkog državnog vrha prema Moskvi, za koju Ilić ocenjuje da je iznuđena realnim ekonomskim potrebama zemlje.

- Dodatni povod za tenzije bila je i jučerašnja poseta slovačkog ministra spoljnih poslova Juraja Blanara Moskvi. Ta poseta je za Bratislavu neophodna zbog velike zavisnosti od ruskih energenata, ali evropska administracija čini sve da spreči Slovačku da vodi politiku u sopstvenom interesu - poručio je Ilić za kraj.

Foto: Printskrin X

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