PUTINU NA SAMITU APEC UČESNICI ZAHVALILI NA RUSKOM JEZIKU: Evo kako im je šef Kremlja odgovorio
- Učesnici samita APEC u Šendženu zahvalili su Vladimiru Putinu na ruskom, a on im je odgovorio na kineskom.
- Kremlj je objavio snimak njegovog odlaska sa samita posle bilateralnog sastanka sa Donaldom Trampom.
- Putin je u Šendženu održao razgovore sa Trampom, dok samit traje 18. i 19. novembra.
Učesnici samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šendženu izrazili su zahvalnost ruskom predsedniku Vladimiru Putinuna ruskom jeziku, na šta im je on odgovorio zahvalivši im na kineskom, prenosi RIA Novosti.
Kremlj je objavio snimak na kojem se vidi kako Putin napušta mesto održavanja samita nakon bilateralnog sastanka sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom.
Učesnici samita ispratili su ruskog predsednika rečima "hvala" na ruskom jeziku, a Putin im je uzvratio rečju "hvala" na kineskom.
Putin je danas održao bilateralne razgovore sa Trampom u Centru za međunarodnu razmenu u Šenženu, na glavnom mestu održavanja samita, navodi ruska agencija.
Samit APEC-a održava se u Šenženu 18. i 19. novembra, a u toj organizaciji učestvuju predstavnici 21 zemlje azijsko-pacifičkog regiona, uključujući Rusiju.
Sva dešavanja na samitu možete pratiti uživo u našem blogu.
(Kurir.rs/Tanjug)