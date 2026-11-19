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Vrhovni sud Južne Koreje osudio je danas bivšu prvu damu te zemlje Kim Keon Hi na četiri godine zatvora po optužbama za korupciju, kao i za umešanost u šemu manipulacije cenama akcija.

Na sednici koja je prenošena uživo, Vrhovni sud je potvrdio presudu Apelacionog suda kojom je Kim Keon Hi osuđena na zatvorsku kaznu i novčanu kaznu od 50 miliona vona (34.226 evra) zbog učešća u šemi sa akcijama i prihvatanja luksuznih poklona od Crkve ujedinjenja, prenosi Jonhap.

To je prvi put da je bivša prva damaJužne Koreje dobila konačnu zatvorsku kaznu za krivične optužbe.

Kim Keon Hi se suočila sa optužbama za manipulisanje cenom akcija kompanije Dojč motors, dilera BMW-a u Južnoj Koreji, kako bi ostvario ilegalni profit od 810 miliona vona od 2010. do 2012. godine, i za prihvatanje dve Šanel torbe i dijamantske ogrlice "Graf" od bivšeg zvaničnika Crkve ujedinjenja, koji je od nje tražio usluge.

Okružni sud je u januaru osudio na 20 meseci zatvora zbog primanja luksuznih poklona, ali je Viši sud u Seulu povećao njenu kaznu, i proglasio je krivom i za manipulaciju cenama akcija.