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Evropska komisija bila je na meti sajber napada u kojem su mogle biti kompromitovane velike količine ličnih podataka, objavio je Politiko u četvrtak.

Komisija veruje da je obuzdala veći deo napada, ali pune razmere eventualne štete ostaju nejasne, naveo je Politiko, pozivajući se na zvaničnika EU. Evropska komisija nije odmah odgovorila na zahtev za komentar u četvrtak ujutru.

Politiko je naveo da je nekoliko sistema, uključujući HR sisteme za platne listiće i evidenciju radnog vremena, kao i sistem za refundaciju medicinskih troškova, bilo isključeno sa mreže tokom prekida rada koji je trajao oko 10 dana.

"Evropska komisija je preduzela neophodne korake kao odgovor na otkrivenu sajber kampanju", rekao je portparol Komisije Tomas Renje za ovaj medij.

"Pojedinačni sistemi su bili na meti i, u skladu sa našom standardnom praksom, obavestili smo one kojih se to tiče".

Komisija je sazvala svoje najviše interno telo za upravljanje krizama na hitan sastanak povodom sajber incidenata, naveo je Politiko.