MANIJAK SEKSUALNO UZNEMIRAVAO MALOLETNICU! Horor snimak zgrozio javnost: Povratnik (42) tek pušten na slobodu ponovo nasrnuo na devojku u punom tramvaju (VIDEO)
Muškarac (42), koji je nedavno izašao iz zatvora zbog ranijih seksualnih prestupa, napao je sedamnaestogodišnju devojku u tramvaju u Bukureštu, pred očima drugih putnika.
Prema navodima medija, muškarac je više puta dodirivao devojku, uključujući i intimne delove tela. Jedan od putnika pokušao je da ga zaustavi i fizički se sukobio sa njim, ali je napadač uspeo da izađe iz tramvaja i pobegne, prenosi Observatornews.ro.
Ipak, zahvaljujući snimcima sa sigurnosnih kamera, policija je uspela da identifikuje osumnjičenog i pronađe ga na kućnoj adresi.
"Policajci Sedamnaeste policijske stanice su 15. novembra 2026. godine postupili po nalogu za privođenje osumnjičenog, koji je pronađen i sproveden na saslušanje", izjavila je Dajana Danesku, portparolka policije u Bukureštu.
Osumnjičeni je ponovo uhapšen, a protiv njega je pokrenut krivični postupak i određen pritvor. S obzirom na to da je žrtva maloletna, muškarcu preti kazna do sedam godina zatvora.
Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo pitanje bezbednosti na javnim mestima, ali i solidarnosti građana i spremnosti da reaguju kada se neko nađe u opasnosti.
(Kurir.rs/Observatornews.ro)