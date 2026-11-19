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Muškarac (42), koji je nedavno izašao iz zatvora zbog ranijih seksualnih prestupa, napao je sedamnaestogodišnju devojku u tramvaju u Bukureštu, pred očima drugih putnika.

Prema navodima medija, muškarac je više puta dodirivao devojku, uključujući i intimne delove tela. Jedan od putnika pokušao je da ga zaustavi i fizički se sukobio sa njim, ali je napadač uspeo da izađe iz tramvaja i pobegne, prenosi Observatornews.ro.

Ipak, zahvaljujući snimcima sa sigurnosnih kamera, policija je uspela da identifikuje osumnjičenog i pronađe ga na kućnoj adresi.

"Policajci Sedamnaeste policijske stanice su 15. novembra 2026. godine postupili po nalogu za privođenje osumnjičenog, koji je pronađen i sproveden na saslušanje", izjavila je Dajana Danesku, portparolka policije u Bukureštu.

Osumnjičeni je ponovo uhapšen, a protiv njega je pokrenut krivični postupak i određen pritvor. S obzirom na to da je žrtva maloletna, muškarcu preti kazna do sedam godina zatvora.