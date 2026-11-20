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Više božićnih vašara širom Nemačke neće biti održano ove godine zbog finansijskih problema, nedostatka organizatora, bezbednosnih zahteva i građevinskih radova, dok će pojedini tradicionalni praznični događaji biti organizovani u skromnijem obimu.

Među otkazanim manifestacijama je popularni božićni market u Kirhajmu kod Minhena, gde je lokalna samouprava odlučila da obustavi finansiranje zbog smanjenih prihoda od poreza na privredu, prenosi nemački list Bild.

Opština očekuje da će ove godine od tog poreza prihodovati oko 15 miliona evra, umesto planiranih 22 miliona, zbog čega je uvedena zabrana određenih budžetskih rashoda.

Otkazani vašari zbog novca i organizacionih problema

Božićni vašar neće biti održan ni u Gestahtu, jer je gradska subvencija od 15.000 evra odobrena tek krajem septembra, kada organizatorima i izlagačima više nije ostalo dovoljno vremena za pripremu.

U Hagenu-Hohenlimburgu otkazan je skup u dvorcu Hohenlimburg jer nije pronađen novi organizator, dok je u Hanoveru obustavljena manifestacija "Božić iznad krovova Hanovera" zbog organizacionih problema.

U Berlinu neće biti održan festival "Zimski san", jer planirana alternativna lokacija kod glavne železničke stanice nije bila dostupna. Zimski festival u hamburškom naselju Dulsberg trajno je ukinut zbog malog broja posetilaca i nedovoljnih prihoda, dok je u Vinterhausenu manifestacija otkazana zbog građevinskih radova i neizvesne saobraćajne situacije.

Problemi sa bezbednosnim uslovima zaustavili su i božićni vašar u istorijskom kompleksu Trimburg, jer organizatori nisu mogli da obezbede drugi evakuacioni izlaz. U Tanhauzenu je otkazan adventski program zbog oštećenja šumskog područja. Suša i najezda potkornjaka uništile su između 80 i 90 odsto stabala smrče, zbog čega je bilo neophodno njihovo uklanjanje.

Neki gradovi smanjuju praznični program

Pojedini gradovi ipak su odlučili da zadrže božićne manifestacije, ali uz manje sadržaja.

U Noj-Ulmu će srednjovekovni božićni vašar biti održan od 27. novembra do 20. decembra, ali bez tradicionalnih predstava. U Taufkirhenu će market Flokencauber biti organizovan 5. i 6. decembra, ali bez velike snežne kugle u koju posetioci mogu da uđu i dela scenskog programa.

Prema podacima istraživanja na nacionalnom nivou, ukupni troškovi organizovanja gradskih manifestacija i božićnih marketa u Nemačkoj porasli su u proseku za 44 odsto u poslednje tri godine.

Troškovi obezbeđenja sada čine približno četvrtinu ukupnog budžeta, što dodatno opterećuje lokalne samouprave i organizatore.