Vladimir Putin na samitu APEC u Šendženu u Kini

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Ruski predsednik Vladimir Putin se osmehnuo i klimnuo glavom kada ga je novinar pitao da li današnji sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i predsednikom Kine Si Đinpingom podseća na konferenciju na Jalti 1945. godine, gde su velike sile odlučivale o posleratnom uređenju Evrope.

Pitanje je postavio ruski novinar neposredno pre nego što su mediji bili primorani da napuste prostoriju u kojoj se održavao trilateralni sastanak u Šenženu, Kina.

Novinar je pitao Putina da li se slaže sa poređenjem da sastanak podseća na "Jaltu 2.0". Ruski predsednik nije odgovorio, već se samo osmehnuo i klimnuo glavom.

Zašto pominjanje Jalte?

U februaru 1945. godine, predsednik SAD Frenklin D. Ruzvelt, britanski premijer Vinston Čerčil i sovjetski lider Josif Staljin sastali su se na Jalti, na Krimu, kako bi razgovarali o uređenju Evrope posle Drugog svetskog rata.

Njihovi sporazumi imali su dalekosežne posledice, posebno za Poljsku i druge istočnoevropske zemlje koje su se posle rata našle pod snažnim sovjetskim uticajem. Saveznici su se takođe složili oko principa posleratne okupacije i podele Nemačke na okupacione zone.

Iz tog razloga, Jalta se danas često pominje kao simbol sporazuma velikih sila o budućnosti manjih država, bez njihovog ravnopravnog učešća.

Zelenski: "Zaista ne želimo da se ovo pretvori u Jaltu 2, 3 ili 4"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ranije upozorio da ne želi sporazum velikih sila koji bi odlučivao o budućnosti Ukrajine bez njenog učešća.

"Zaista ne želimo da se ovo pretvori u Jaltu 2, 3 ili 4, sa novom podelom uticaja", rekao je Zelenski uoči sastanka.

Slične strahove je izrazio i u intervjuu za CNN početkom novembra, rekavši da Ukrajina ne želi da velike sile odlučuju o njenoj sudbini bez Kijeva.

Kremlj je ranije odbacio poređenja današnjeg sastanka sa Jaltom. Portparol Dmitrij Peskov ih je opisao kao politička tumačenja koja nemaju veze sa stvarnošću.