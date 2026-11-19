PUTINA PITALI DA LI JE TRILATERALNI SASTANAK U ŠENDŽENU NOVA JALTA: Pogledajte kako je reagovao ruski predsednik (VIDEO)
- Putin se osmehnuo i klimnuo glavom kada su ga pitali da li trilateralni sastanak sa Trampom i Sijem podseća na 'Jaltu 2.0'.
- Zelenski upozorava da Ukrajina ne želi novu podelu uticaja bez njenog učešća, dok Kremlj odbacuje takva poređenja.
Ruski predsednik Vladimir Putin se osmehnuo i klimnuo glavom kada ga je novinar pitao da li današnji sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i predsednikom Kine Si Đinpingom podseća na konferenciju na Jalti 1945. godine, gde su velike sile odlučivale o posleratnom uređenju Evrope.
Pitanje je postavio ruski novinar neposredno pre nego što su mediji bili primorani da napuste prostoriju u kojoj se održavao trilateralni sastanak u Šenženu, Kina.
Novinar je pitao Putina da li se slaže sa poređenjem da sastanak podseća na "Jaltu 2.0". Ruski predsednik nije odgovorio, već se samo osmehnuo i klimnuo glavom.
Zašto pominjanje Jalte?
U februaru 1945. godine, predsednik SAD Frenklin D. Ruzvelt, britanski premijer Vinston Čerčil i sovjetski lider Josif Staljin sastali su se na Jalti, na Krimu, kako bi razgovarali o uređenju Evrope posle Drugog svetskog rata.
Njihovi sporazumi imali su dalekosežne posledice, posebno za Poljsku i druge istočnoevropske zemlje koje su se posle rata našle pod snažnim sovjetskim uticajem. Saveznici su se takođe složili oko principa posleratne okupacije i podele Nemačke na okupacione zone.
Iz tog razloga, Jalta se danas često pominje kao simbol sporazuma velikih sila o budućnosti manjih država, bez njihovog ravnopravnog učešća.
Zelenski: "Zaista ne želimo da se ovo pretvori u Jaltu 2, 3 ili 4"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ranije upozorio da ne želi sporazum velikih sila koji bi odlučivao o budućnosti Ukrajine bez njenog učešća.
"Zaista ne želimo da se ovo pretvori u Jaltu 2, 3 ili 4, sa novom podelom uticaja", rekao je Zelenski uoči sastanka.
Slične strahove je izrazio i u intervjuu za CNN početkom novembra, rekavši da Ukrajina ne želi da velike sile odlučuju o njenoj sudbini bez Kijeva.
Kremlj je ranije odbacio poređenja današnjeg sastanka sa Jaltom. Portparol Dmitrij Peskov ih je opisao kao politička tumačenja koja nemaju veze sa stvarnošću.
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(Kurir.rs/Index)