Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Ćerka Kim Džong Una, Kim Džu Ae, snimljena kako skija u pratnji svog oca

Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un i njegova porodica, u pratnji partijskih zvaničnika, posetili su turistički kompleks blizu granice sa Kinom, prenose severnokorejski državni mediji.

Njegova ćerka Kim Džu Ae snimljena je kako skija bez kacige.

Kimova ćerka, za koju se veruje da ima oko 13 godina, u poslednje vreme se sve više pojavljuje u javnosti sa ocem.

1/4 Vidi galeriju Kim Džu Ae, ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una, snimljena kako skija Foto: KCNA via KNS

Severna Koreja nije zvanično potvrdila ime ćerke severnokorejskog lidera, niti njene godine.

Kim ranije vozila tenk u pratnji oca

Podsetimo, ćerka Kim Džong Una viđena je u martu ove godine kako vozi tenk tokom vojne vežbe dok joj otac sedi iza nje, prema fotografijama koje je objavila severnokorejska državna novinska agencija KCNA, a analitičari spekulišu da bi ona mogla biti njegova naslednica.

1/4 Vidi galeriju Ćerka Kim Džong Una, Kim Džu Ae, vozi tenk Foto: kcna / UPI / Profimedia, EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, KCNA/KCNA

Fotografije je prikazuju kako vozi tenk dok joj se nasmejani otac naslanja na kupolu iza nje i trojica uniformisanih vojnih oficira koji sede na trupu vozila.

Pre toga je viđena je kako puca iz puške na streljani, a jednom je fotografisana i kako puca iz pištolja.