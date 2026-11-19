TATINA ĆERKA SA TENKA PRAVO NA SKIJE! Naslednica Kim Džong Una juri niz stazu bez kacige, hit snimak kruži mrežama (VIDEO)
- Kim Džong Un i porodica posetili su turistički kompleks blizu granice sa Kinom, a državna medija objavila su snimke sa skijanja.
- Njegova ćerka Kim Džu Ae viđena je kako skija bez kacige i sve češće se pojavljuje u javnosti.
- Ranije je snimljena kako vozi tenk i puca iz oružja, što podstiče spekulacije da bi mogla biti naslednica.
Severnokorejski lider Kim Džong Un i njegova porodica, u pratnji partijskih zvaničnika, posetili su turistički kompleks blizu granice sa Kinom, prenose severnokorejski državni mediji.
Njegova ćerka Kim Džu Ae snimljena je kako skija bez kacige.
Kimova ćerka, za koju se veruje da ima oko 13 godina, u poslednje vreme se sve više pojavljuje u javnosti sa ocem.
Severna Koreja nije zvanično potvrdila ime ćerke severnokorejskog lidera, niti njene godine.
Kim ranije vozila tenk u pratnji oca
Podsetimo, ćerka Kim Džong Una viđena je u martu ove godine kako vozi tenk tokom vojne vežbe dok joj otac sedi iza nje, prema fotografijama koje je objavila severnokorejska državna novinska agencija KCNA, a analitičari spekulišu da bi ona mogla biti njegova naslednica.
Fotografije je prikazuju kako vozi tenk dok joj se nasmejani otac naslanja na kupolu iza nje i trojica uniformisanih vojnih oficira koji sede na trupu vozila.
Pre toga je viđena je kako puca iz puške na streljani, a jednom je fotografisana i kako puca iz pištolja.
(Kurir.rs)