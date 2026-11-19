Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prodajom slike "Kestenovi u cvatu" (fr. Châtaigniers en fleurs) oboren je prethodni aukcijski rekord slavnog slikara Vinsenta van Goga, koji je iznosio 117,2 miliona dolara, a postavljen je 2022. godine.

Istorijska prodaja održana je u sredu u Njujorku, nakon što je u poslednjem trenutku postignut dogovor kojim je rešen spor u vezi sa tvrdnjama da je umetničko delo prethodno prodato pod prinudom, tokom uspona nacista na vlasti.

Van Gog je sliku "Kestenovi u cvatu" naslikao 1890. godine, tokom poslednja dva meseca svog života. Prema navodima aukcijske kuće Sotbi, smatra se jednim od najznačajnijih umetničkih dela iz tog perioda koje se i dalje nalazi u privatnom vlasništvu.

Za sada nije poznato ko je kupio sliku. BBC je kontaktirao Sotbi sa zahtevom za komentar.

Ulje na platnu, čija je vrednost pre aukcije procenjena na 180 miliona dolara, ponuđena je na prodaju u okviru kolekcije pod nazivom "Blekjer-Arijeta".

Kestenovi u cvatu, Van Gog, 1890. Foto: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Sotbi je nekoliko sati pre aukcije saopštio da je rešen spor između porodice Blekjer-Arijeta i naslednika porodice Fišer, prethodnih nemačkih vlasnika umetničkog dela.

Predstavnici naslednika porodice Fišer tvrdili su da je slika možda prodata pod prinudom tokom uspona nacista.

Kako se navodi, advokat koji zastupa naslednike porodice Fišer uputio je pismo aukcijskoj kući Sotbi, u kojem je naveo da je slika prodata u Amsterdamupre Drugog svetskog rata zbog finansijskih gubitaka koje je izdavačka kuća porodice Fišer pretrpela pod nacističkim režimom.

- U znak priznanja složene istorije slike tokom nacističke ere i stradanja koje je porodica Fišer pretrpela tokom Holokausta, dve porodice postigle su obostrano zadovoljavajuće rešenje, a umetničko delo biće prodato u skladu sa njihovim dogovorom - saopštio je Sotbi u sredu.

Van Gogova slika "Rascvetali kestenovi" na aukciji za 180 miliona dolara Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia

Na internet stranici aukcijske kuće navedeni su podaci o poreklu uljane slike, kao i istraživanje o promenama njenog vlasništva od 1890. godine.

Prema tim podacima, Samjuel Fišer, poznati nemački izdavač, kupio je sliku 1909. godine, nakon čega je ona ostala u njegovoj porodici i posle njegove smrti 1934. godine.

Vinsent van Gog, autoportret Foto: Marilla Sicilia / Zuma Press / Profimedia

Slika je 1932. ili 1933. godine poverena na čuvanje Paulu Kasireru u Amsterdamu, a 1936. godine prešla je u vlasništvo Anrijete i Marsela Kapferera u Parizu, navodi Sotbi. Nakon toga promenila je još četiri vlasnika.