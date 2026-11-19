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Kineski predsednik Si Đinping izjavio je danas da dobri odnosi između velikih zemalja nisu stvar izbora, već nužnost.

Si je to rekao na samitu sa predsednicima Rusije i SAD, Vladimirom Putinom i Donaldom Trampom, u Šendženu, u kineskoj pokrajini Guangdung.

„Čovečanstvo, koje živi u istom globalnom selu, čini zajednicu sa zajedničkom budućnošću, u kojoj svi zajedno delimo dobitke i gubitke. U tom globalnom selu velike zemlje snose posebnu odgovornost“, rekao je Si.

„Kina je poslednjih godina unapređivala sveobuhvatno strateško partnerstvo koordinacije sa Rusijom za novu eru i aktivno razvijala konstruktivne odnose sa SAD, zasnovane na strateškoj stabilnosti, kako bi podstakla odnose između velikih zemalja koje odlikuju miran suživot, opšta stabilnost i uravnotežen razvoj, na korist njih samih i celog sveta“.

Ukazujući na to da se širom sveta ubrzavaju promene kakve nisu viđene čitav vek, Si je rekao da je svet nemiran i da teška vremena pokazuju kakvu odgovornost zemlje nose na svojim plećima.

„Kao velike zemlje i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina, Rusija i SAD treba da daju dobar primer, zajedno odgovore na globalne izazove, očuvaju mir i stabilnost u svetu i daju veći doprinos napretku čovečanstva“, istakao je Si.

Si Đinping je rekao da mir među velikim zemljama donosi stabilnost svetu, dok bi njihovo nadmetanje dovelo samo do haosa.

„Mir je trajna težnja čovečanstva. Naša planeta je prošla kroz više od 10.000 ratova, dva svetska rata nanela su čovečanstvu najveća razaranja u istoriji, a u različitim delovima sveta i dalje traje više od 60 sukoba“, rekao je.

Podsetio je da su se pre više od 80 godina Kina, Rusija i SAD, kao ključne antifašističke snage u svetu, borile rame uz rame i ostvarile velike pobede, donoseći svetu mir i spokoj.

„Istorija je najbolji udžbenik. Moramo pamtiti istoriju i učiti iz nje kako bismo oblikovali budućnost“, zaključio je Si.

Si Đinping je izneo četiri tačke o tome kako bi vodeće zemlje mogle da pronađu pravi način da se usaglase i zajednički podupru svetski mir.

„Vodeće zemlje treba da podržavaju međusobno poštovanje, mirnu koegzistenciju, obostrano korisnu saradnju, dijalog i konsultacije“, podvukao je Si.

On je ukazao da zemlje treba da poštuju međusobni suverenitet i teritorijalni integritet, da poštuju društvene sisteme i puteve razvoja po sopstvenom izboru i međusobne osnovne interese i glavne brige.

„Ne bi trebalo da se mešaju u unutrašnje poslove drugih zemalja ili unutrašnje poslove one druge“, naveo je on.

„Po važnim osetljivim međusobnim pitanjima, važno je komunicirati unapred, pokušati sagledati stvari iz perspektive i jedne i druge strane, delovati oprezno i posebno ne dovoditi u pitanje međusobne crvene linije“, istakao je Si.

On je rekao da Kina, Rusija i Sjedinjene Države treba da budu partneri i prijatelji. Ne treba da idu ka sukobima ili konfrontacijama među sobom, već da se drže linije mirne koegzistencije i da ulažu napore da izbegnu Tukididovu zamku.

„Kao glavni pobednici Drugog svetskog rata, Kina, Rusija i Sjedinjene Države treba nepokolebljivo da čuvaju posleratni međunarodni poredak“, rekao je Si.

On je podvukao da nuklearno oružje, Damoklov mač koji visi nad čovečanstvom, treba potpuno zabraniti i temeljno uništiti tokom vremena, kako bi svet bio slobodan od nuklearnog oružja.

Naglasio je važnost saradnje u kojoj svi dobijaju. Tri zemlje treba da ojačaju ekonomsku saradnju i trgovinu, da kombinuju svoje snage kao glavne zemlje u resursima, proizvodnji i potrošnji, kako bi kolač saradnje bio veći i kako bi bili postignuti rezultati u kojima svi dobijaju. Razdvajanje i prekid industrijskih i lanaca snabdevanja nisu pravi put.

Si je takođe istakao da tri zemlje mogu da ojačaju komunikaciju i koordinaciju kako bi zaštitile bezbednost i stabilnost globalnog energetskog tržišta.

Foto: Kineska medijska grupa

Po njegovim rečima, tri zemlje treba da održavaju redovne razmene na visokom nivou, da drže kanale za dijalog otvorenim na svim nivoima i da uspostave mehanizme za komunikaciju i prevenciju kriza kako bi se osiguralo da se dešava manje pogrešnih procena, da se razlike mogu kontrolisati i da trvenja ne eskaliraju.

Si je naznačio da Kina, Rusija i Sjedinjene Države treba da nastave da podstiču strane u sukobu da sednu i razgovaraju i reše sporove političkim i diplomatskim sredstvima.

Putin je izrazio zahvalnost Kini što je organizovala prvi u istoriji sastanak šefova država Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. Rusija, Kina i Sjedinjene Države su sve velike sile i stalne članice Saveta bezbednosti UN. Povezuje ih, kako je rekao, pobeda u Drugom svetskom ratu.

Foto: Kineska medijska grupa

„Odbrana ciljeva Povelje UN i održavanje međunarodnog mira zajednička je odgovornost naše tri zemlje. Pravilno rešavanje važnih pitanja u zajedničkom je interesu naše tri zemlje. Tri zemlje moraju se pridržavati principa suverene jednakosti i nemešanja u unutrašnje poslove, te tražiti uravnotežena rešenja za svoje probleme kroz saradnju“, rekao je Putin.

Rusija je, kako je istakao, spremna da sarađuje sa Kinom i Sjedinjenim Državama kako bi se međusobno poštovale, vodile ravnopravan dijalog, mirno koegzistirale, pravilno rešavale razlike, promovisale slobodnu i otvorenu međunarodnu trgovinu, štitile energetsku i prehrambenu bezbednost, jačale međunarodnu saradnju u upravljanju veštačkom inteligencijom i zajednički doprinosile svetskom miru i bezbednosti.

Tramp je izjavio da je sastanak lidera SAD, Kine i Rusije u žiži pažnje celog sveta, da je veoma važan i da je već upisan u istoriju. Sve tri zemlje poseduju nukelarno naoružanje i nose posebnu i važnu odgovornost za održavanje svetskog mira i stabilnosti. Tri zemlje treba zajednički da spreče širenje nuklearnog oružja i da izbegnu da nuklearno oružje donese katastrofu čovečanstvu. Održavanje stabilnosti i postizanje mira zahteva dijalog, a svako pitanje treba rešavati dijalogom.

Foto: Kineska medijska grupa

“Radujem se saradnji sa predsednikom Sijem i predsednikom Putinom kako bismo bolje zaštitili našu planetu i učinili budućnost bezbednijom”, rekao je Tramp.

Trojica šefova država takođe su razmenila mišljenja o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima kao što su kriza u Ukrajini, sprečavanje širenja nuklearnog oružja, situacija na Bliskom istoku i na Korejskom poluostrvu.

Rezimirajući glavne dogovore postignute na samitu sa predsednicima Rusije i SAD, Si Đinping je izjavio da je samit Kine, Rusije i SAD bio pozitivan, konstruktivan i plodonosan.

„Tri zemlje dele isti stav o očuvanju mira u svetu i sve su naglasile da teško izvojevani mir mora da se čuva“, rekao je Si. „Tri zemlje treba da sprovedu dogovore postignute na samitu, nastave da jačaju komunikaciju, promovišu mir kroz saradnju i zajedno rade na izgradnji boljeg sveta“.