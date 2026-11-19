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Međunarodni sud pravde (MSP) presudio je da je Mjanmar počinio genocid nad pripadnicima manjinske zajednice Rohindža, što predstavlja istorijsku odluku jer je ovo prvi put da je taj sud utvrdio da je jedna država počinila zločin genocida.

Sud je u četvrtak doneo odluku sa devet glasova "za" i šest "protiv".

- Republika Unija Mjanmar počinila je genocid nad pripadnicima naroda Rohindža u severnoj državi Rakhajn, čime je prekršila svoje obaveze prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida - izjavio je predsednik Međunarodnog suda pravde Juiđi Ivazava.

Reagujući na presudu, generalna sekretarka organizacije Amnesti internešenel, Agnes Kalamar, izjavila je da je odluka suda nedvosmislena.

1/6 Vidi galeriju Rohindže Foto: Reuters/Andrew RC Marshall, EPA

- Nakon godina poricanja, nekažnjivosti i prikrivanja istine, ova presuda predstavlja istorijsko i autoritativno priznanje zločina počinjenih nad Rohindžama i redak trenutak pravde za preživele, žrtve i njihove porodice - poručila je ona.

Rohindže su pretežno muslimansko stanovništvo koje govori jezikom sličnim bengalskom. Većinsko stanovništvo Mjanmara su budisti, a vlasti ovoj muslimanskoj zajednici decenijama osporavaju pravo na državljanstvo i smatraju ih ilegalnim doseljenicima iz susednog Bangladeša.

Iako mnoge porodice Rohindža generacijama žive na teritoriji Mjanmara, država im je 1982. godine uskratila državljanstvo, čime su u velikoj meri ostali bez osnovnih građanskih prava.

To je značilo da su imali ograničeno kretanje, otežan pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, kao i brojne prepreke u svakodnevnom životu.

Situacija je dramatično eskalirala u avgustu 2017. godine.

Naoružana grupa Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), koja se bori za prava Rohindža, izvela je napade na policijske stanice i vojne položaje u Mjanmaru. Vojska Mjanmara odgovorila je velikom vojnom operacijom u državi Rakhajn.

Međutim, operacija se pretvorila u masovno nasilje nad civilnim stanovništvom. Prema izveštajima Ujedinjenih nacija i organizacija za ljudska prava, vojska je ubijala civile, palila sela, vršila silovanja i primoravala stanovništvo da napusti svoje domove.

Za svega nekoliko meseci, više od 700.000 Rohindža pobeglo je u susedni Bangladeš.