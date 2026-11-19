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Ruski predsednik Vladimir Putin zahvalio se kineskom kolegi Si Đinpingu nakon njihovog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, rekavši mu da "niko nije očekivao da će sve proći tako dobro".

Kamere su zabeležile trenutak u kojem se Putin rukuje sa Sijem i razgovara sa njim, nakon čega ruski predsednik odlazi svojim automobilom.

Da je ruska strana zadovoljna razvojem događaja svedoči i izjava ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je ranije rekao da je atmosfera na samitu bila "veoma dobra".

Prema navodima kineskih državnih i ruskih medija, trilateralni sastanak trajao je oko sat i po, a završen je približno u 17:50 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 10:50 sati po srednjoevropskom vremenu. Sedam minuta kasnije, u 17:57 sati po lokalnom vremenu, Trampova kolona vozila krenula je ka aerodromu.

Nakon istorijskog trilateralnog samita, Si Đinping, Donald Tramp i Vladimir Putin objavili su zajedničku izjavu u četiri tačke.

Kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države obavezale su se da će podsticati reformu UN kako bi ta organizacija mogla efikasnije da odgovori na globalne izazove i ispuni svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti.

Tri države takođe planiraju da povećaju proizvodnju i snabdevanje prerađenim naftnim derivatima "za dobrobit svih naroda", uprkos međunarodnim sankcijama na prodaju ruske nafte, i ponovo su potvrdile značaj stabilnih energetskih tokova.

Trojica predsednika istakla su i da su princip nacionalnog pristanka i poštovanje imuniteta državnih zvaničnika od najveće važnosti. Saglasili su se da Međunarodni krivični sud i druga slična tela ne smeju da zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja.

Podseća se da je Međunarodni krivični sud ranije izdao nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog njegove navodne odgovornosti za ratne zločine tokom rata u Ukrajini.

1/13 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin drži konferenciju za medije nakon trilateralnog sastanka sa Sijem i Trampom na samitu APEC u Šendženu u Kini Foto: Maxim Shemetov/Pool Reuters

U završnom delu zajedničke izjave lideri su potvrdili da se nuklearni rat ne može dobiti i da "nikada ne sme da se vodi". Obećali su da će učestvovati u dijalogu o smanjenju nuklearnih rizika i sprečavanju širenja nuklearnog oružja, nakon što je Tramp u uvodnim obraćanjima i izjavama uoči samita zagovarao denuklearizaciju. Bela kuća objavila je i spisak zvaničnika koji su učestvovali na sastanku.

Uz američkog predsednika Donalda Trampa, u delegaciji SAD bili su državni sekretar Marko Rubio, ambasador u Kini Dejvid Perdjui, ministar finansija Skot Besent, ministar trgovine Hauard Latnik i šef kabineta Bele kuće Stiven Miler.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp se ukrcava u u predsednički avion "Er fors uan" i napušta samit APEC u Šendženu u Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Kineskog predsednika Sija Đinpinga pratili su šef njegovog kabineta Cai Ći, ministar spoljnih poslova Vang Ji, zamenik ministra spoljnih poslova Ma Džaošu, ambasador u SAD Sje Feng i ambasador u Rusiji Džang Hanhuji.