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Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su evropski lideri sami sebe uklonili sa spiska ljudi koji utiču na donošenje odluka.

Medvedev je na platformi Maks, povodom trilateralnog sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina, Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i Kine Si Đinpinga u Šendženu, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), rekao da "beznačajnost" evropskih lidera "ne zahteva dokaze", prenosi RIA novosti.

"Zato neka se Ursulice, Makrončići, Mercovi i ostale Kalasovke ne iznenade ili ne prevrću očima punih suza. Oni su se sami uklonili sa spiska ljudi koji utiču na donošenje odluka. Njihova beznačajnost ne zahteva dokaze. Evropa je prazno mesto. Jednostavno ne postoji, a da biste to razumeli, samo pogledajte fotografiju", kazao je Medvedev, povodom zajedničke fotografije Putina, Trampa i Si Đinpinga.

1/15 Vidi galeriju Trilateralni samit Si Đinpinga, Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika Kine, SAD i Rusije, na marginama samita APEC u Šendženu Foto: Mark Schiefelbein/AP

On je ocenio da je sastanak lidera Rusije, Kine i SAD odredio njihovu vodeću ulogu u oblikovanju nove međunarodne i evropske bezbednosne arhitekture.

"Održan je sastanak između lidera Rusije, Kine i Sjedinjenih Država - šefova tri najvažnije svetske sile. Format 'Velike trojke' definisao je njihovu vodeću ulogu u oblikovanju nove arhitekture međunarodne i evropske bezbednosti, kontrole naoružanja i rešavanja velikih regionalnih sukoba", kazao je Medvedev.

Sastanak lidera Rusije, SAD i Kine je prvi trilateralni sastanak predsednika tri zemlje i održava se u kineskom državnom pansionu Kilin Šandžuang, koji je nazvan po "kineskom jednorogu", koji je simbol dugovečnosti i prosperiteta.

Sva dešavanja sa današnjeg trilateralnog sastanka Putina, Trampa i Sija možete pratiti u našem blogu uživo.