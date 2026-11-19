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Zajednička deklaracija Donalda Trampa, Si Đinpinga i Vladimira Putina ponovo je stavila u prvi plan njihove odnose sa Ujedinjenim nacijama, pošto su sva trojica pozvala na reformu ove organizacije.

Sva tri lidera su se i ranije zalagala za promene u sistemu međunarodnog upravljanja, ali se njihovi interesi značajno razlikuju.

Tramp je kritikovao navodno skretanje UN ka "globalističkoj" agendi, dok Kina i Rusija pozivaju druge zemlje da Ujedinjene nacije smatraju jedinim legitimnim forumom za međunarodno upravljanje.

1/13 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin drži konferenciju za medije nakon trilateralnog sastanka sa Sijem i Trampom na samitu APEC u Šendženu u Kini Foto: Maxim Shemetov/Pool Reuters

To se dešava u trenutku kada je glavno telo organizacije za donošenje odluka, Savet bezbednosti, sve više blokirano i nesposobno da reaguje na kršenja međunarodnog prava.

Rusija, SAD i Kina tri su od pet stalnih članica Saveta bezbednosti UN koje imaju pravo veta, što im omogućava da blokiraju svaku odluku sa kojom se ne slažu. Preostale dve stalne članice su Francuska i Velika Britanija.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp se ukrcava u u predsednički avion "Er fors uan" i napušta samit APEC u Šendženu u Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Trampov sukob sa UN



Donald Tramp je oštro kritikovao Ujedinjene nacije i napadao ih u govorima koje je održao na Generalnoj skupštini ove organizacije tokom svog prvog i drugog predsedničkog mandata.

On je ove godine izjavio da UN "moraju da prestanu da nameću krajnje levu agendu globalističkih birokrata koje niko nikada nije izabrao", nakon što ih je prošle godine optužio da ne ispunjavaju ulogu zbog koje su osnovane.

Tramp je rekao da su SAD sarađivale sa brojnim drugim članicama kako bi sprovele "najopsežnije reforme UN u istoriji", uz smanjenje budžeta ove organizacije za 15 odsto ove godine.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin Donald Tramp Si Đinping samit APEC Šendžen Kina Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press



Zašto paraliza UN odgovara Putinu i Siju



Za razliku od Trampa, Vladimir Putin i Si Đinping više puta su isticali Ujedinjene nacije kao jedini legitimni forum za uređivanje međunarodnih odnosa i pozivali druge zemlje da se oslanjaju na njihov sistem upravljanja.

U prošlogodišnjem govoru o spoljnoj politici, Putin je rekao da su UN "najreprezentativniji" politički forum i pohvalio ih zbog toga što su poslednjih godina postale "istinski multipolarne".

1/8 Vidi galeriju Grupna fotografija lidera zemalja APEC na plenarnoj sednici samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje Foto: Lukas Coch/AAP

Si je više puta pozivao na očuvanje autoriteta UN i "praktikovanje istinskog multilateralizma", navodi list "Ženmin žibao", glasilo Komunističke partije Kine.