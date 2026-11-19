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Ruski dron srušio se u blizini holandske ambasade u Kijevu, oštetivši automobile, kontrolni punkt obezbeđenja i razbivši prozore na zgradi ambasade, tokom višesatnog napada na prestonicu Ukrajineu kojem je poginula najmanje jedna osoba, a nekoliko njih je povređeno. Još nije potvrđeno da li je dron namerno gađao područje u kojem se nalazi holandska ambasada ili je oboren.

- Danas popodne projektil je pogodio područje iza holandske ambasade u Kijevu - objavio je na društvenim mrežama holandski ministar spoljnih poslova, Tom Berendsen.

- Srećom, naše kolege nisu povređene, iako je na zgradi pričinjena manja materijalna šteta. Istražujemo šta se tačno dogodilo. Naš prioritet je sada bezbednost i dobrobit zaposlenih - dodao je on.

Holandska ambasada nalazi se u kijevskom okrugu Podiljski, severno od centra grada, u delu prestonice u kojem se nalazi veliki broj restorana, kafića i poslovnih objekata.

Ruski dronovi tokom celog dana gađaju Kijev, zbog čega je više puta oglašavana vazdušna opasnost.

Eksplozije i zvuci dejstva protivvazdušne odbrane čuli su se širom grada nekoliko puta tokom ranih jutarnjih i popodnevnih sati. U trenutku objavljivanja izveštaja napad je i dalje trajao, a prijavljeno je više udara.

Vlasti Kijeva saopštile su da je poginuo 26-godišnji muškarac, dok su još četiri osobe povređene. Nije navedeno u kom delu grada su se dogodili ovi slučajevi.

- Pozivamo međunarodnu zajednicu da najoštrije osudi ruske napade na strane diplomate i izražavamo snažnu podršku našim holandskim kolegama - napisao je ukrajinski ministar spoljnih poslova, Andrij Sibiha na društvenim mrežama.

- Putinov teror mora da naiđe na snažan odgovor - dodao je on.

Ranije, 19. novembra, oštećena je i poslovna zgrada u okrugu Podiljski, nakon što su u njenoj blizini pali ostaci drona, saopštio je gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko.