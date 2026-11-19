RUSKI DRON PAO KOD HOLANDSKE AMBASADE! Oštećeni automobili i zgrada, kontrolni punkt, popucala stakla, ima mrtvih i ranjenih u Kijevu! (FOTO/VIDEO)
- Ruski dron pao je kod holandske ambasade u Kijevu i oštetio automobile, kontrolni punkt i prozore na zgradi, dok je napad na grad trajao satima
- Holandski i ukrajinski zvaničnici naveli su da osoblje ambasade nije povređeno i da se utvrđuje šta se tačno dogodilo
Ruski dron srušio se u blizini holandske ambasade u Kijevu, oštetivši automobile, kontrolni punkt obezbeđenja i razbivši prozore na zgradi ambasade, tokom višesatnog napada na prestonicu Ukrajineu kojem je poginula najmanje jedna osoba, a nekoliko njih je povređeno. Još nije potvrđeno da li je dron namerno gađao područje u kojem se nalazi holandska ambasada ili je oboren.
- Danas popodne projektil je pogodio područje iza holandske ambasade u Kijevu - objavio je na društvenim mrežama holandski ministar spoljnih poslova, Tom Berendsen.
- Srećom, naše kolege nisu povređene, iako je na zgradi pričinjena manja materijalna šteta. Istražujemo šta se tačno dogodilo. Naš prioritet je sada bezbednost i dobrobit zaposlenih - dodao je on.
Holandska ambasada nalazi se u kijevskom okrugu Podiljski, severno od centra grada, u delu prestonice u kojem se nalazi veliki broj restorana, kafića i poslovnih objekata.
Ruski dronovi tokom celog dana gađaju Kijev, zbog čega je više puta oglašavana vazdušna opasnost.
Eksplozije i zvuci dejstva protivvazdušne odbrane čuli su se širom grada nekoliko puta tokom ranih jutarnjih i popodnevnih sati. U trenutku objavljivanja izveštaja napad je i dalje trajao, a prijavljeno je više udara.
Vlasti Kijeva saopštile su da je poginuo 26-godišnji muškarac, dok su još četiri osobe povređene. Nije navedeno u kom delu grada su se dogodili ovi slučajevi.
- Pozivamo međunarodnu zajednicu da najoštrije osudi ruske napade na strane diplomate i izražavamo snažnu podršku našim holandskim kolegama - napisao je ukrajinski ministar spoljnih poslova, Andrij Sibiha na društvenim mrežama.
- Putinov teror mora da naiđe na snažan odgovor - dodao je on.
Ranije, 19. novembra, oštećena je i poslovna zgrada u okrugu Podiljski, nakon što su u njenoj blizini pali ostaci drona, saopštio je gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko.
On je kasnije prijavio padanje ostataka dronova i u kijevskim okruzima Obolonjski i Ševčenkivski.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)