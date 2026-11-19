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Ambasada Austrije u Kijevu oštećena je danas tokom ruskih napada dronovima na ukrajinsku prestonicu, ali u incidentu nije bilo povređenih, saopštila je austrijska ministarka spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger, ubrzo pošto je holandska ambasada u Kijevu pretrpela oštećenja u ruskom napadu.

"Danas popodne projektil je pogodio područje neposredno ispred naše ambasade u centru Kijeva, pri čemu je oštećena zgrada ambasade. Srećom, niko nije povređen", navela je Majnl-Rajzinger u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ona je istakla da je telefonom razgovarala sa zaposlenima u ambasadi i izrazila olakšanje što su svi bezbedni.

"Bezbednost naših kolega mi je na prvom mestu", poručila je austrijska ministarka.

Zbog sve intenzivnijih ruskih napada na Kijev, Majnl-Rajzinger je naredila uvođenje dodatnih mera za zaštitu osoblja austrijske ambasade.

Ona je zahvalila zaposlenima na predanom radu u, kako je navela, teškim i opasnim uslovima, ističući da Austrija izuzetno ceni njihovu posvećenost.

Ranije danas, ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen saopštio je da je zgrada ambasade u Holandiji takođe oštećena, ali da niko nije bio povređen.