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Ujedinjenim nacijama preti nezapamćena situacija - mogle bi da ostanu bez generalnog sekretara, jer je ostalo manje od dva meseca do isteka mandataAntonija Gutereša, a dogovor o njegovom nasledniku još nije postignut.

Očekuje se da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ove nedelje održati još jedno glasanje iza zatvorenih vrata o izboru novog šefa UN, ali ni posle osam krugova glasanja pet stalnih članica sa pravom veta nije uspelo da se dogovori o nasledniku.

Zvaničnici užurbano pripremaju rezervne planove u slučaju da 31. decembra, kada Gutereš napusti funkciju, niko ne bude na čelu svetske organizacije.

Neuspeh u izboru naslednika, ocenjuju analitičari, delimično je posledica dugotrajnog i netransparentnog procesa izbora, zasnovanog na tajnim glasanjem, koji najbolje oslikava sporost i blokade koje bi budući generalni sekretar trebalo da otkloni.

Savetu bezbednosti bilo je potrebno šest krugova glasanja da 2016. godine izabere Gutereša.

Još važnije, smatraju posmatrači, zastoj pokazuje da su velike sile sa pravom veta sve manje spremne na kompromise, što dodatno pogoršava američka administracija koja sve češće zaobilazi UN i zaokupljena je sopstvenim spoljnopolitičkim angažmanima.

"Zabrinjavajuće je to koliko smo odmakli u godini i šta to znači za formiranje tima. S obzirom na to koliko je sve rano počelo, ne bi trebalo da se nalazimo u ovoj situaciji", izjavila je za Reuters Šamala Kandija Tompson, izvršna direktorka organizacije Security Council Report, istraživačkog centra koji prati rad Saveta bezbednosti.